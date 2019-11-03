Хидео Кодзима выбрал Рика и Морти для спасения мира в Death Stranding

В ноябре должны случиться сразу две громкие премьеры, причем из разных культурных сфер. Во-первых, 8 ноября состоится релиз долгожданной игры Death Stranding, во-вторых, 10 ноября стартует новый сезон суперпопулярного мультсериала "Рик и Морти".

На радость поклонников обоих проектов на Facebook-странице Adult Swim опубликовано короткое видео, в котором пересеклись вселенные обеих франшиз.

В ролике Рик, как обычно, не очень вдается в детали и сообщает, что по заданию Хидео Кодзимы им необходимо восстановить человеческие связи в разрушенном постапокалиптическом мире, а Морти жалуется на то, что ему пришлось очень долго идти пешком, да к тому же еще и с тяжелым грузом. Крайним, судя по всему, в этой ситуации останется младенец в колбе, который будет играть важную роль в геймплее грядущей игры.

Напомним, что в ближайшее время Death Stranding выйдет на PlayStation 4, а летом следующего года станет доступна на ПК.

Кроме того, скоротать ожидание перед релизом можно, бесплатно попробовав эмулированную версию P.T. - интерактивного тизера, которым Хидео Кодзима занимался до Death Stranding, но так и не смог воплотить его в полноценный проект из-за конфликта с Konami.