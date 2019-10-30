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Вышел финальный трейлер игры Death Stranding. В нем показали много нового

Текст:   Богдан Бобров
30.10.2019,  
17:51
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале PlayStation вышел финальный трейлер игры Death Stranding.

Ролик идет почти 8 минут, в нем много новых кадров геймплея и катсцен. В России игру лично представлял знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима, часто называемый в отечественном комьюнити Гением.

Внешность игровым персонажам подарили известные голливудские актеры, такие как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.

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Информация о сюжете держится в строжайшем секрете, авторы проекта всячески стараются избежать утечек спойлеров. Известно только, что главный герой в постапокалиптическом мире старается устранить тяжелые последствия некоего глобального катаклизма.

Релиз игры состоится 8 ноября эксклюзивно на консоли PlayStation 4, а в следующем году выйдет версия для ПК.

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