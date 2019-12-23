В четверг в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Главный тренер сборной России Валерий Брагин в интервью "РГ" рассказал о том, как в тренерский штаб команды влились Игорь Ларионов и Николай Хабибулин, а также поделился мнением о силе соперников.

Для молодых хоккеистов Валерий Брагин непререкаемый авторитет и в жизни, и на льду. Фото: РИА Новости

Валерий Николаевич, в последний раз общались с вами перед победным чемпионатом мира 2011 года. За это время вы совсем не изменились. Все также энергичны. В чем же ваш секрет?

Валерий Брагин: Мою энергию ребята подпитывают, я же в ответ стараюсь передать им свой опыт. Это касается и хоккея, и обычной жизни. Эта молодая энергетика от ребят будоражит, дает оптимистический настрой.

В вашей команде всегда была своя атмосфера. С течением времени она не меняется?

Валерий Брагин: Нет, у нас, как всегда, нормальная, спокойная рабочая обстановка. Напряжение начнется позже, когда стартует чемпионат мира.

Может быть, хорошей атмосфере способствуют ваши разговоры с игроками? Ведь у всех дела в клубах и обычной жизни складываются по-разному.

Валерий Брагин: Мы много индивидуально общаемся, считаю, что для молодых игроков это очень полезно. Делаются определенные акценты, ставятся цели. О жизни тоже говорим. Тренеру нужно знать, что внутри у ребят, чтобы понимать, как это будет работать на команду.

Про многих ребят постоянно пишут, про того же Василия Подколзина и других, в основном про какие-то неудачи в карьере, что мало забивают.

Валерий Брагин: Естественно, все же от них ждут голов, а их нет. С каждой игрой давление на ребят только растет. Поэтому в сборной мы делаем все, чтобы опустить эту тему и нормально работать, а голы придут.

Уже на групповом этапе молодежного чемпионата мира наша команда сыграет с американскими и канадскими сверстниками

У одного из лидеров команды Василия Подколзина в КХЛ 14 матчей и ни одного очка. Это вас сильно беспокоит?

Валерий Брагин: Мы с ним отдельно беседовали об этом. Считаю, что вся шумиха вокруг него психологически его сковала. Я ему посоветовал не думать об этом, правильно играть, и голы придут.

В тренерский штаб команды были включены Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Для многих ребят они в детстве были кумирами. Они способны помочь игрокам прибавить в мастерстве на чемпионате мира?

Валерий Брагин: У них была серьезная игровая практика на самом высоком уровне, они знают множество нюансов. И это пригодится на турнире. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Ларионов отвечает за вбрасывания и большинство, Хабибулин работает с вратарями. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.

Как считаете, вам удастся сработаться?

Валерий Брагин: Со мной невозможно не сработаться.

Какой результат лично для вас будет приемлемым на турнире?

Валерий Брагин: Лично для меня такая формулировка вопроса не совсем корректная. Это сборная России, и перед ней всегда ставятся только самые высокие задачи.

На групповом турнире Россия сыграет с претендентами на медали - канадцами и американцами.

Валерий Брагин: У этих команд серьезные составы. Но будут сильны не только они - финны, шведы также усилятся игроками из-за океана. Чехи, как хозяева турнира, хотят хорошо выступить.

А была ли возможность пригласить на турнир Андрея Свечникова из "Каролины"?

Валерий Брагин: Никакой возможности взять Свечникова у нас не было. Это же ведущий игрок "Каролины", кто его отпустит?

У нас в стране любят сравнивать нынешнее поколение с предыдущим. Эта сборная сильнее прошлогоднего образца?

Валерий Брагин: Я не сторонник таких сравнений. Все в итоге определит результат. Сильный состав на бумаге - это хорошо. Дай бог, чтобы все совпало. Нам сейчас нужно наиграть сочетания, найти химию между игроками.

В сборной есть игроки из-за океана. Они сильно превосходят тех, кто играет в России?

Валерий Брагин: Сложно сказать, сильнее или нет. Где бы хоккеист не играл, все в его руках, какие у него цели и как он к ним идет. Я за то, чтобы они развивались здесь. В России к ним более бережно относятся, за океаном же конкуренция куда выше.

Одна из главных проблем для тренеров молодежных сборных в игровых видах спорта - игровая практика для игроков. Какой тут выход?

Валерий Брагин: Играть в Высшей лиге. За последние годы ее уровень заметно вырос, лига заметно омолодилась. Как пример - берут игрока из "вышки" в КХЛ, и они спокойно играют. Сейчас в команде у нас есть игроки, которые попали в сборную благодаря выступлению в Высшей лиге.

В этом году юниорские сборные выиграли все крупные турниры. Следите за ними?

Валерий Брагин: Слежу, а как же! Считаю, что эти результаты - следствие работы программы подготовки хоккеистов "Красная машина", которую разработала ФХР. Она дает многое и тренерам, и юным хоккеистам. А самое главное - дает толчок к развитию хоккея в стране. Поменялось и отношение к этим сборным - теперь все на самом высоком уровне. У ребят часто проходят сборы, серьезный отбор, хорошая конкуренция.

Вы всегда работаете с командой на льду, тогда как многие коллеги по тренерскому цеху отдают тренировочный процесс на откуп помощникам и корректируют его в процессе занятий.

Валерий Брагин: Привык работать так. Чтобы все было под моим контролем (улыбается). Хотя вполне могут и помощники проводить занятия.

Как вообще проходит ваша работа между соревнованиями, когда игроки в своих клубах находятся?

Валерий Брагин: Работы хватает. Постоянно на связи со скаутским отделом, который просматривает кандидатов в команду. Тренерский штаб также посещает матчи, следим за игроками. Работа-то насыщенная, хотя и многим незаметная.

В Чехии наша "молодежка" постарается разменять "бронзу" прошлого чемпионата мира на "золото". Фото: РИА Новости

Расписание

44-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (U20) пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

В чемпионате традиционно примут участие 10 национальных, молодежных сборных. Это 9 команд, сохранивших место в Высшем дивизионе по итогам МЧМ-2019, и молодежная сборная Германии, перешедшая из Первого дивизиона.

На групповом этапе команды распределены на две группы, каждая сборная играет с каждой в своей группе по одному матчу. Матчи группы "А" будут проходить в городе Тршинец на льду Werk Arena, тут выступят сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В свою очередь, матчи группы "В" состоятся в Остраве на льду Ostravar Arena, тут сыграют Россия, Германия, Канада, США и Чехия.

По результатам группового этапа первые четыре команды из каждой группы проходят в четвертьфинал плей-офф. В свою очередь, команды, занявшие последние места в своих группах, проведут между собой серию игр за право остаться в Высшем дивизионе.

Напомним, что в прошлом году победителем стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале США. Сборная России заняла третье место.

Ставки на Канаду

Крупнейшие букмекерские конторы мира не остались в стороне от предстоящего турнира и принимают ставки на будущего победителя.

Фаворит на сегодняшний день - Канада. На общий успех "Кленовых листьев" принимается ставка 1 к 3. Далее следует сборная России - 1 к 4, Финляндия - 1 к 6, США - 1 к 8, Чехия - 1 к 10.

Подготовил Павел Петровский

Когда будут играть?

26 декабря

Чехия - Россия. 17.00 (здесь и далее время московское).

Швейцария - Казахстан. 17.00.

Швеция - Финляндия. 21.00.

Канада - США. 21.00.

27 декабря

Словакия - Казахстан. 17.00.

Германия - США. 21.00.

28 декабря

Финляндия - Словакия. 17.00.

Чехия - Германия. 17.00.

Россия - Канада. 21.00.

Швейцария - Швеция. 21.00.

29 декабря

Казахстан - Финляндия. 17.00.

США - Россия. 21.00.

30 декабря

Казахстан - Швеция. 17.00.

Германия - Канада. 17.00.

Словакия - Швейцария. 21.00.

США - Чехия. 21.00.

31 декабря

Россия - Германия. 17.00.

Швеция - Словакия. 17.00.

Финляндия - Швейцария. 21.00.

Канада - Чехия. 21.00.