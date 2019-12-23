Валерий Николаевич, в последний раз общались с вами перед победным чемпионатом мира 2011 года. За это время вы совсем не изменились. Все также энергичны. В чем же ваш секрет?
Валерий Брагин: Мою энергию ребята подпитывают, я же в ответ стараюсь передать им свой опыт. Это касается и хоккея, и обычной жизни. Эта молодая энергетика от ребят будоражит, дает оптимистический настрой.
В вашей команде всегда была своя атмосфера. С течением времени она не меняется?
Валерий Брагин: Нет, у нас, как всегда, нормальная, спокойная рабочая обстановка. Напряжение начнется позже, когда стартует чемпионат мира.
Может быть, хорошей атмосфере способствуют ваши разговоры с игроками? Ведь у всех дела в клубах и обычной жизни складываются по-разному.
Валерий Брагин: Мы много индивидуально общаемся, считаю, что для молодых игроков это очень полезно. Делаются определенные акценты, ставятся цели. О жизни тоже говорим. Тренеру нужно знать, что внутри у ребят, чтобы понимать, как это будет работать на команду.
Про многих ребят постоянно пишут, про того же Василия Подколзина и других, в основном про какие-то неудачи в карьере, что мало забивают.
Валерий Брагин: Естественно, все же от них ждут голов, а их нет. С каждой игрой давление на ребят только растет. Поэтому в сборной мы делаем все, чтобы опустить эту тему и нормально работать, а голы придут.
У одного из лидеров команды Василия Подколзина в КХЛ 14 матчей и ни одного очка. Это вас сильно беспокоит?
Валерий Брагин: Мы с ним отдельно беседовали об этом. Считаю, что вся шумиха вокруг него психологически его сковала. Я ему посоветовал не думать об этом, правильно играть, и голы придут.
В тренерский штаб команды были включены Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Для многих ребят они в детстве были кумирами. Они способны помочь игрокам прибавить в мастерстве на чемпионате мира?
Валерий Брагин: У них была серьезная игровая практика на самом высоком уровне, они знают множество нюансов. И это пригодится на турнире. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Ларионов отвечает за вбрасывания и большинство, Хабибулин работает с вратарями. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.
Как считаете, вам удастся сработаться?
Валерий Брагин: Со мной невозможно не сработаться.
Какой результат лично для вас будет приемлемым на турнире?
Валерий Брагин: Лично для меня такая формулировка вопроса не совсем корректная. Это сборная России, и перед ней всегда ставятся только самые высокие задачи.
На групповом турнире Россия сыграет с претендентами на медали - канадцами и американцами.
Валерий Брагин: У этих команд серьезные составы. Но будут сильны не только они - финны, шведы также усилятся игроками из-за океана. Чехи, как хозяева турнира, хотят хорошо выступить.
А была ли возможность пригласить на турнир Андрея Свечникова из "Каролины"?
Валерий Брагин: Никакой возможности взять Свечникова у нас не было. Это же ведущий игрок "Каролины", кто его отпустит?
У нас в стране любят сравнивать нынешнее поколение с предыдущим. Эта сборная сильнее прошлогоднего образца?
Валерий Брагин: Я не сторонник таких сравнений. Все в итоге определит результат. Сильный состав на бумаге - это хорошо. Дай бог, чтобы все совпало. Нам сейчас нужно наиграть сочетания, найти химию между игроками.
В сборной есть игроки из-за океана. Они сильно превосходят тех, кто играет в России?
Валерий Брагин: Сложно сказать, сильнее или нет. Где бы хоккеист не играл, все в его руках, какие у него цели и как он к ним идет. Я за то, чтобы они развивались здесь. В России к ним более бережно относятся, за океаном же конкуренция куда выше.
Одна из главных проблем для тренеров молодежных сборных в игровых видах спорта - игровая практика для игроков. Какой тут выход?
Валерий Брагин: Играть в Высшей лиге. За последние годы ее уровень заметно вырос, лига заметно омолодилась. Как пример - берут игрока из "вышки" в КХЛ, и они спокойно играют. Сейчас в команде у нас есть игроки, которые попали в сборную благодаря выступлению в Высшей лиге.
В этом году юниорские сборные выиграли все крупные турниры. Следите за ними?
Валерий Брагин: Слежу, а как же! Считаю, что эти результаты - следствие работы программы подготовки хоккеистов "Красная машина", которую разработала ФХР. Она дает многое и тренерам, и юным хоккеистам. А самое главное - дает толчок к развитию хоккея в стране. Поменялось и отношение к этим сборным - теперь все на самом высоком уровне. У ребят часто проходят сборы, серьезный отбор, хорошая конкуренция.
Вы всегда работаете с командой на льду, тогда как многие коллеги по тренерскому цеху отдают тренировочный процесс на откуп помощникам и корректируют его в процессе занятий.
Валерий Брагин: Привык работать так. Чтобы все было под моим контролем (улыбается). Хотя вполне могут и помощники проводить занятия.
Как вообще проходит ваша работа между соревнованиями, когда игроки в своих клубах находятся?
Валерий Брагин: Работы хватает. Постоянно на связи со скаутским отделом, который просматривает кандидатов в команду. Тренерский штаб также посещает матчи, следим за игроками. Работа-то насыщенная, хотя и многим незаметная.
44-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (U20) пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
В чемпионате традиционно примут участие 10 национальных, молодежных сборных. Это 9 команд, сохранивших место в Высшем дивизионе по итогам МЧМ-2019, и молодежная сборная Германии, перешедшая из Первого дивизиона.
На групповом этапе команды распределены на две группы, каждая сборная играет с каждой в своей группе по одному матчу. Матчи группы "А" будут проходить в городе Тршинец на льду Werk Arena, тут выступят сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
В свою очередь, матчи группы "В" состоятся в Остраве на льду Ostravar Arena, тут сыграют Россия, Германия, Канада, США и Чехия.
По результатам группового этапа первые четыре команды из каждой группы проходят в четвертьфинал плей-офф. В свою очередь, команды, занявшие последние места в своих группах, проведут между собой серию игр за право остаться в Высшем дивизионе.
Напомним, что в прошлом году победителем стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале США. Сборная России заняла третье место.
Ставки на Канаду
Крупнейшие букмекерские конторы мира не остались в стороне от предстоящего турнира и принимают ставки на будущего победителя.
Фаворит на сегодняшний день - Канада. На общий успех "Кленовых листьев" принимается ставка 1 к 3. Далее следует сборная России - 1 к 4, Финляндия - 1 к 6, США - 1 к 8, Чехия - 1 к 10.
Подготовил Павел Петровский
26 декабря
Чехия - Россия. 17.00 (здесь и далее время московское).
Швейцария - Казахстан. 17.00.
Швеция - Финляндия. 21.00.
Канада - США. 21.00.
27 декабря
Словакия - Казахстан. 17.00.
Германия - США. 21.00.
28 декабря
Финляндия - Словакия. 17.00.
Чехия - Германия. 17.00.
Россия - Канада. 21.00.
Швейцария - Швеция. 21.00.
29 декабря
Казахстан - Финляндия. 17.00.
США - Россия. 21.00.
30 декабря
Казахстан - Швеция. 17.00.
Германия - Канада. 17.00.
Словакия - Швейцария. 21.00.
США - Чехия. 21.00.
31 декабря
Россия - Германия. 17.00.
Швеция - Словакия. 17.00.
Финляндия - Швейцария. 21.00.
Канада - Чехия. 21.00.