Чижов прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии

В Брюсселе с большим удовольствием обсуждают вопросы свободы слова и печати за пределами блока и неохотно говорят об аналогичных проблемах в Евросоюзе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию с эстонским бюро информагентства Sputnik.

"Речь надо вести о соблюдении тех базовых правил, которые существую и в ЕС, ОБСЕ и Совете Европы. Эти правила писаны для всех, включая властей Эстонии", - констатировал российский дипломат.

Ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.