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23.12.2019 16:41
Рубрика: В мире

Чижов прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии

Текст: Владимир Шилов

В Брюсселе с большим удовольствием обсуждают вопросы свободы слова и печати за пределами блока и неохотно говорят об аналогичных проблемах в Евросоюзе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию с эстонским бюро информагентства Sputnik.

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"Речь надо вести о соблюдении тех базовых правил, которые существую и в ЕС, ОБСЕ и Совете Европы. Эти правила писаны для всех, включая властей Эстонии", - констатировал российский дипломат.

Ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

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