Чижов: В отношениях с ЕС нужно меньше лозунгов и больше прагматизма

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов вывел свою формулу для достижения стабильных отношений с Брюсселем. "Нам надо выстраивать более прагматичное партнерство, меньше лозунгов", - заявил он журналистам в понедельник.

"Сейчас наши отношения не в лучшей форме. Я бы сказал, что их состояние ненормальное, в современных условиях невозможно механически восстановить ту архитектуру партнерства, которая была раньше. Москве нужно партнерство, основанное на общих интересах, нежели на общих ценностях", - констатировал российский дипломат.

Чижов напомнил, что Россия делит с ЕС "не только территории, но и общую историю, и взаимнодополняемую экономику, и множественные контакты между людьми".

"Большинство новых руководителей ЕС в последний период шлют сигналы о некоем окне возможностей, новом начале. Посмотрим, насколько это материализуется", - подчеркнул Чижов. Вместе с тем, для окончательных выводов время пока не пришло. "Мы судим не по заявлениям и даже не по их предыдущей политической деятельности, а по тем делам, которые они будут реализовывать в Еврокомиссии", - подытожил постпред РФ.