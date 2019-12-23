Что ждать гражданам от вложений в акции и облигации в 2020 году

В отличие от экономики, российский фондовый рынок в 2019 году ощутимо вырос, во многом за счет опережающего все прогнозы перетока на него вкладчиков. Число индивидуальных инвестиционных счетов (дают право гражданам на налоговый вычет) выросло за год с 0,6 млн до 1,5 млн. Дополнительным драйвером роста стало увеличение дивиденда. Традиционно высокие дивиденды платят металлурги, в этом году к ним подтянулись телекомы и нефтяники.

Большинство граждан, открывших ИИС, впервые пришли на фондовый рынок. Дальнейшее снижение ключевой ставки ускорит переток средств с банковских депозитов на фондовый рынок (как профессиональных инвесторов, так и неквалифицированных), что приведет к переоценке стоимости ряда компаний, прогнозирует главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Индекс МосБиржи прибавил с начала года свыше 25%, его аналог, рассчитываемый в долларах - 35%, а с учетом дивидендов индексы прибавили 40 и 50% соответственно. Вкладчики могут только завидовать такой доходности. Но подобное ралли обычно бывает в среднем раз в 10 лет: доходность более 40% российский рынок демонстрировал как раз 10 и 20 лет назад, и шансы на то, что и в будущем году она будет высока, минимальны, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Это не означает, что инвестиционные идеи исчерпаны, но фронтального повышения индексов ждать сложно, а значит, надо тщательнее выбирать отдельные бумаги, подчеркивают аналитики. Риск получить убыток резко возрастает: абсолютное большинство граждан принимает решение о покупке тех или иных ценных бумаг самостоятельно, с опорой на историческую доходность. Услуги инвестиционных советников большинству недоступны, и единственное, что могут предложить им банки, ставшие главными проводниками граждан на рынок ценных бумаг - услуги робоэдвайзера (в зависимости от готовности к риску они предлагают несколько вариантов портфеля). Несмотря на это, до сих пор физлица вели себя на фондовом рынке вполне рационально, но это было достаточно просто в условиях хорошей конъюнктуры (за этот год из 41 акции, входящей в индекс МосБиржи, только 7 ушли в минус).

Подобное ралли (как в 2019 году) бывает в среднем раз в 10 лет: доходность более 40% российский рынок демонстрировал как раз 10 и 20 лет назад

В 2019 году существенное повышение индексов было обеспечено во многом смягчением денежной политики Банка России (на текущий момент дивидендная доходность рынка сравнялась с ключевой ставкой), в 2020 году ставка ЦБ может снизиться еще на 25-50 базисных пунктов, что будет транслировано рынком в рост на 5-10%, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, США и КНР подарили надежду на преодоление рисков торговой войны, что должно обеспечить более устойчивые рынки для отечественных экспортеров.

Конечно, не исключены и просадки на рынках, но пока реальных поводов для этого немного. "Обвала или глубокого кризиса в условиях стимулирующей политики основными центральными банками мы пока не ждем", - говорит Кочетков.

Долгосрочный прогноз по рынку российских акций остается благоприятным. "Оценки по мультипликаторам - низкие, макроэкономические риски в РФ - низкие, а дивидендная доходность, несмотря на рост цен на акции, - растет", - объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Если исходить из текущего соотношения мультипликаторов и дивидендной доходности российского рынка и его аналогов, то наблюдаемый рост может спокойно продолжаться еще несколько лет, полагает он.

Наиболее простыми и привлекательными секторами для рядовых инвесторов остаются нефть и газ, металлургия, банковский сектор и электроэнергетика, указывает Кочетков. Компании-лидеры в этих секторах регулярно выплачивают неплохие дивиденды, а по многим также ожидается рост выплат, что приведет к переоценке стоимости акций.

В условиях снижения ключевой ставки дивидендные истории и инструменты с фиксированной доходностью наиболее привлекательны - эти активы в наибольшей степени защищены от влияния внешних факторов и геополитических рисков, говорит Владимир Потапов.

Однако прогноз по рынку рублевых облигаций очень сдержанный, это связано с рекордно низкими доходностями облигаций федерального займа, что транслируется в низкие доходности к погашению по рынку в целом, говорит Брагин. Здесь, чтобы рынок смог повторить результаты 2019 года, необходимо, чтобы рыночные доходности вышли на принципиально новые уровни. Снижение доходностей ОФЗ уже привело к росту интереса к корпоративным облигациям и акциям.

Важную роль в росте российского рынка играет хороший внешний фон, отмечает Георгий Ващенко. В течение года отсутствовали резкие сырьевые шоки. Благодаря соглашению ОПЕК+ вторую половину года нефть торговалась преимущественно в диапазоне 57-67 долларов за баррель. Росли цены и на платину, палладий, золото, что поддержало экспортеров этих металлов.

Какие бумаги выросли и упали в 2019 году

Наибольшее снижение из ликвидных акций продемонстрировали бумаги "Русагро", "Распадской", "Мечела", "Алросы", "Ленты" и "Магнита". Но никто из них не вошел в топ-20 аутсайдеров.

Причиной для отрицательной динамики акций продуктовых ритейлеров стал отток покупателей из магазинов сегментов среднего и крупного формата, особенно пострадала "Лента", в сети которой гипермаркеты преобладают, объясняет Георгий Ващенко. "Для отрасли Food retail это был в целом непростой год, и следующий обещает быть нелегким из-за того, что потребитель в регионах уходит в наиболее низкобюджетный формат, где крупные игроки пока не могут себе позволить работать", - говорит он.

Акции горнодобывающих компаний падали из-за падения цен на уголь. Цена на энергетические угли летом снизилась до минимума с 2016 года".

Лидерами роста стали акции производителей нефти и газа, цветных и драгоценных металлов, электроэнергетики, финансового сектора, отдельных телекомов. 75% без учета дивиденда прибавили бумаги "Газпрома", 80% - "Сургутнефтегаза". Акции ГМК выросли на 55% без учета дивиденда. Около 40% прибавили акции "Сбербанка" и ВТБ. Банки увеличили объемы кредитования, операций с платежными картами и ценными бумагами. Несмотря на снижение ставки и замедление (или даже отсутствие) роста процентных доходов, резко увеличились комиссионные доходы и прибыль по прочим операциям. Рынок ипотеки вырос более чем на 10%.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"