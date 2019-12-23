Дешевле Mi Band. Xiaomi продает новые умные часы за 1050 рублей

Компания Xiaomi начала продавать на принадлежащей ей площадке Youpin умные часы, имеющие рекордно низкую стоимость - 119 юаней, или около 1050 рублей. Новинка выпускается под брендом Haylou.

Новые умные часы Haylou. Фото: Youpin

Устройство оснащено квадратным сенсорным экраном с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240x240 пикселей, весит 34 грамма, работает до 14 дней в "обычном", как его называют, режиме.

Часы позволяют контролировать частоту пульса, считают потраченные калории, имеют несколько тренировочных режимов - ходьба, бег, трекинг, велосипед, силовая тренировка, йога, велотренажер, беговая дорожка. Режим плавания отсутствует - несмотря на заявленный класс защиты IP68.

На экран часов можно выводить уведомления и информацию о звонках - как и на другие подобные девайсы вроде того же Mi Band 4. В то же время умный гаджет не поддерживает управление музыкой.

Часы синхронизируются со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 8 и новее. Если верить скриншотам, устройство поддерживает английский язык.