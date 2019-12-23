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23.12.2019 16:20
Рубрика: Власть

Директор Росгвардии встретился с семьями погибших сотрудников

Текст: Михаил Фалалеев
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в канун Нового года встретился с членами семей сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. Встреча прошла в Москве в управлении Центрального Оршанско-Хинганского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вместе с Виктором Золотовым с родственниками павших при исполнении служебных обязанностей офицеров и бойцов встретились заместитель директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, командующий Центральным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, руководители структурных подразделений Центрального аппарата ведомства.

Фото: Пресс-служба Росгвардии.
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К мемориальному комплексу павшим военнослужащим и сотрудникам правопорядка участники встречи возложили цветы, затем посетили филиал Центрального музея Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В часовне святого Георгия Победоносца состоялась панихида по погибшим сотрудникам.

Генерал армии Виктор Золотов сказал, что новогодние и рождественские праздники всегда создают волнующую атмосферу единения. Дают редкую и приятную возможность уделить внимание самым дорогим и близким людям.

- Весьма символично, что наша с вами очередная встреча происходит в канун наступающего Нового года - праздника, который принято встречать в кругу семьи, - сказал Виктор Золотов. - И здесь хочу отметить: войска национальной гвардии - это не только военнослужащие, сотрудники и служащие, но и их близкие, которые буквально живут непростой службой своих мужей, отцов и сыновей.

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По словам Виктора Золотова, родные и близкие погибших сотрудников также неотъемлемая часть команды, которую, безусловно, можно назвать семьей.

- К сожалению, история войск складывается, в том числе, из событий, связанных с потерей любимых и дорогих нам людей. Разделяя вашу боль, уважаемые родители, жены и дети наших боевых друзей, все мы воспринимаем случившееся как личное горе и бережно храним память о них, - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Глава ведомства поблагодарил родственников погибших сотрудников за умение жить вопреки ударам судьбы, терпение и твердость духа. Главком отметил большой вклад в деле поддержания добрых традиций Росгвардии руководителя региональной общественной организации ветеранов военной службы и боевых действий "Честь и отвага" Александра Васильева.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю
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Обращаясь к членам семей погибших сотрудников, генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что независимо от того, праздничный это день или ежедневные будни, руководство Росгвардии всегда готово встретиться и оказать всевозможную помощь.

- От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в Новом Году, реализации всех намеченных планов. Чтобы вам всегда сопутствовало праздничное настроение и душевный подъем. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! - Поздравил всех директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

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