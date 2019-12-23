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Два мощнейших смартфона Samsung останутся без Android 10 в этом году

Текст:   Антон Благовещенский
23.12.2019,  
17:29

Выход базирующейся на Android оболочки One UI 2 для топовых смартфонов Samsung Galaxy Note10 5G и Galaxy Note10+ 5G отложен до следующего года.

Как сообщает Gizchina со ссылкой на представителей Samsung, компания просит прощения за задержку и обещает, что обновление будет выпущено настолько быстро, насколько это возможно.

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Производитель не называет причину задержки, однако, возможно, она связана с трудностями в реализации поддержки 5G. С такой же проблемой столкнулись разработчики OnePlus 7 Pro 5G, которые были вынуждены перенести обновление программной платформы на 2020 год, в то время как 4G-версия уже получила Android 10.

Напомним, что Samsung Galaxy Note10+ с поддержкой 5G вошел в список мощнейших смартфонов ноября по версии AnTuTu.

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