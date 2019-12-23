Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга

Американский актер Эдриан Броуди, недавно порадовавший любителей исторических британских сериалов своим появлением в "Острых козырьках" (Peaky Blinders) в роли итальянского мафиози Луки Чангаретты, примет участие в экранизации произведения Стивена Кинга Jerusalem's Lot (в русской традиции существует несколько вариантов перевода названия - "Поселение Иерусалим", "Жребий Иерусалима" или "Иерусалимов удел"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что это - рассказ, впервые опубликованный в сборнике 1978 года под названием "Ночная смена" (Night Shift), а не роман "Салемов удел" (Salem's Lot), уже дважды экранизированный (в 1979-м и 2004-м) и ожидающий третьей экранной адаптации.

События, которые найдут свое развитие в формате сериала из десяти эпизодов, разворачиваются в середине позапрошлого века. После гибели жены капитан Чарльз Бун (Броуди) перевозит семью в родовое гнездо, расположенное в сонной деревушке Причер Корнерс, штат Мэн. Зрители узнают о зловещих семейных тайнах и станут свидетелями борьбы против темных сил, которые держали род Буна в тисках на протяжении жизни нескольких поколений.

Исполнительными продюсерами проекта, который будет создан при косвенном участии MGM, станет недавно созданная компания Epix Productions и лично Дональд Де Лайн ("Сосны"), а разработчиками были назначены Джейсон и Питер Филарди. Ожидается, что сериал выйдет на экраны в следующем году.