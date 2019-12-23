Новости

Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 12:30
Видео: каким был 2019 киногод 12:10
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 11:47
Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом 11:39
"Дейенерис" Эмилия Кларк сыграет в постановке "Чайки" Чехова 11:20

Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга

Новости
    23.12.2019, 11:11
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Эдриан Броуди, недавно порадовавший любителей исторических британских сериалов своим появлением в "Острых козырьках" (Peaky Blinders) в роли итальянского мафиози Луки Чангаретты, примет участие в экранизации произведения Стивена Кинга Jerusalem's Lot (в русской традиции существует несколько вариантов перевода названия - "Поселение Иерусалим", "Жребий Иерусалима" или "Иерусалимов удел"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей

Стоит отметить, что это - рассказ, впервые опубликованный в сборнике 1978 года под названием "Ночная смена" (Night Shift), а не роман "Салемов удел" (Salem's Lot), уже дважды экранизированный (в 1979-м и 2004-м) и ожидающий третьей экранной адаптации.

События, которые найдут свое развитие в формате сериала из десяти эпизодов, разворачиваются в середине позапрошлого века. После гибели жены капитан Чарльз Бун (Броуди) перевозит семью в родовое гнездо, расположенное в сонной деревушке Причер Корнерс, штат Мэн. Зрители узнают о зловещих семейных тайнах и станут свидетелями борьбы против темных сил, которые держали род Буна в тисках на протяжении жизни нескольких поколений.

Исполнительными продюсерами проекта, который будет создан при косвенном участии MGM, станет недавно созданная компания Epix Productions и лично Дональд Де Лайн ("Сосны"), а разработчиками были назначены Джейсон и Питер Филарди. Ожидается, что сериал выйдет на экраны в следующем году.

Новости

Видео: вышло продолжение легендарного советского мультфильма "Умка" 10:45
Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат 10:28
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 22.12.2019
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 22.12.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 22.12.2019
Джордж Лукас проигнорировал премьеру новых "Звездных войн" 22.12.2019
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года 21.12.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Определены самые популярные у россиян актрисы 21.12.2019
Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года 20.12.2019
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 20.12.2019
⧣ экранизации
Фото: twitter.com/birdsofpreywb
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 20.12.2019
По культовому киберпанк-роману Стивенсона "Лавина" снимут сериал 19.12.2019
"Чистая победа": завершились съемки нового фильма по Mortal Kombat 16.12.2019