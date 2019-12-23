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23.12.2019 10:47
Рубрика: Экономика

Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг

Текст: Екатерина Ясакова

Цены на нефть опускаются в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.25 мск составляет $65,91 за баррель, что на $0,23 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

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"Главные факторы снижения цены на нефть - продолжающийся рост американской добычи и строительство инфраструктуры в США под экспорт нефти. Также сделка ОПЕК+ работает, помогая в том числе наращивать добычу нефти в США. Это замкнутый круг, который пока не разорван", - рассказал "РГ" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Кроме того, нефть дешевеет на фоне последних сигналов о возможном решении Кувейта и Саудовской Аравии до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне (причиной приостановки стали конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах).

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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