Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии

Среди рабочих профессий, требующих профессионального обучения или образования, и специалистов среднего звена наиболее востребованы в России продавцы-кассиры (5,6%) и повара (4,9%). Это выяснили специалисты ВНИИ труда в ходе опроса работодателей.

При этом отмечается, что требования к образованию для выполнения обязанностей продавца-кассира нуждаются в уточнении, после которого будет принято решение о целесообразности включения этой профессии в рейтинг востребованных и в государственный информационный ресурс "Справочник профессий".

Далее в рейтинге идут представители сферы образования и юриспруденции, в частности, педагоги профессионального обучения, профессионального и дополнительного профобразования (3,2%) и юристы (2,8%).

Также в него попали специалисты по социальной работе, по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи.

Что касается организаций, где трудятся меньше ста человек, то там больше всего востребованы педагоги профессионального обучения и образования, дополнительного, дошкольного образования, социальные работники, медсестры, повара, бухгалтеры.