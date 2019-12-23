Эксперты обсудили, почему все больше людей беспокоит позвоночник

23 декабря в медиацентре "РГ" прошел совет экспертов по теме "Что делать, если болит спина, и как сохранить позвоночник здоровым?". Эти вопросы нередко встречаются в обращениях читателей в редакцию и на сайт "Российской газеты".

В совете приняли участие профессор медицинского факультета Римского университета Сапиенца Джалалудин Саидбегов; исполняющий обязанности главного врача Центра мануальной терапии департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Сергей Канаев; заведующий кафедрой нервных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук, профессор Игорь Стулин; заведующий кафедрой патофизиологии МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Малышев; доцент кафедры нервных болезней МГМСУ Сергей Труханов.

Информационным поводом для дискуссии послужил выход в свет книги профессора Саидбегова и его сына доктора Рамазана Саидбегова "Если болит спина", посвященной одному из самых распространенных недугов - боли в спине, которую, по оценкам экспертов, сейчас время от времени или постоянно испытывают до 80 процентов людей старше 40 лет. А сегодня различные патологии позвоночника врачи обнаруживают и у совсем молодых людей, и даже у детей.

В чем причины этого, как наш образ жизни влияет на состояние позвоночника, можно ли сохранить его подвижность и здоровье и что для этого нужно делать? На все эти вопросы эксперты постарались ответить. Полный отчет о дискуссии будет опубликован в одном из ближайших номеров "РГ".