Экспорт продукции АПК расширится за счет новых правил транспортных субсидий

Правительство расширило перечень экспортной продукции, транспортировка которой субсидируется государством. Воспользоваться субсидией на транспортировку теперь смогут экспортеры продуктов животного происхождения, мяса и пищевых мясных субпродуктов, некоторых видов алкогольной продукции, риса, шкур крупного рогатого скота. При отправке из Дальневосточного федерального округа установлен еще более широкий перечень продукции - будут субсидироваться экспортные поставки, например, зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы).

Сельскохозяйственный экспорт по итогам 2019 года должен достичь 24 млрд долларов, к 2024 году он должен вырасти до 45 млрд долл. Улучшение транспортной и логистической инфраструктуры - часть плана по достижению этой цели.

Транспортная субсидия распространяется на всю Россию, а также на перевозки автомобильным и водным транспортом

Еще в 2017 году была разработана субсидия на транспортировку сельскохозяйственной продукции и продовольствия, позволяющая в два и даже три раза сократить время на доставку по сравнению с перевозкой морем, а также компенсировать затраты на традиционно высокие железнодорожные тарифы. Однако до введения новых правил субсидией могли воспользоваться экспортеры только из 62 регионов. Согласно новому постановлению, теперь компенсировать расходы смогут предприниматели на всей территории России. К тому же если ранее субсидия касалась только железнодорожного транспорта, то теперь ее действие распространяется на автомобильный и водный виды транспорта. Причем транспортировка может включать как только один вариант транспортировки, так и их комбинацию.

В обновленных правилах указано, что формула расчета размера субсидии изменена - одна из ее составляющих (предельная стоимость) уменьшена с 50% до 30%. То есть предельная стоимость перевозок не должна превышать 30% от стоимости перевезенной продукции.

2,3 миллиарда рублей потратит федеральный бюджет на транспортные субсидии экспортерам сельхозпродукции в 2020 году. По итогам 2019 году субсидии составят 1,7 миллиарда

"Данная мера поддержки крайне востребована среди производителей и поставщиков продукции АПК, и в будущем году мы прогнозируем двукратное увеличение количества заявок от компаний", - сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. По предварительным прогнозам, число поддержанных экспортеров в рамках данной субсидии составит 168 производителей, а общая сумма выданных РЭЦ субсидий достигнет 1,7 млрд рублей. На обновленную транспортную субсидию экспортерам сельхозпродукции будет выделено 2,3 млрд рублей в 2020 году. На финансирование программы в 2021 году запланировано 3,3 млрд, на 2022 год - 4 млрд.