ФНС увеличила перечисления в консолидированный бюджет до 20,4 трлн

За 11 месяцев 2019 года налоговые поступления в консолидированный бюджет России превысили 20 трлн рублей. Это на 1,1 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Перечисления в федеральный бюджет составили 11,2 трлн рублей - плюс 0,5 трлн рублей к предыдущему году. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Основной рост, по его словам, обеспечили ненефтегазовые доходы. На 17% их увеличение обеспечили меры совершенствование налогового администрирования.

Поступления от ненефтегазовых доходов (без НДПИ и возвратного акциза) в консолидированный бюджет страны увеличились почти на 11,2%, а в федеральный бюджет - на 16,8%.

Драйверами роста выступают наиболее сложные в администрировании налоги - НДС и налог на прибыль. Поступления по ним за 11 месяцев увеличились почти на 1 трлн рублей.

Налога на прибыль организаций поступило более 4,2 трлн рублей с ростом почти на 0,5 трлн рублей, или на 11,3%.

НДС прибавил 3,6 трлн рублей - на 0,5 трлн рублей, или почти на 15,4% больше, чем годом ранее.

По НДФЛ поступления превысили 3,4 трлн рублей - рост на 8,0% или на 252 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Динамика на 0,7 п.п. превышает рост заработной платы в январе-октябре 2019 года.

"Если посмотреть тренды поступлений налогов за последние 5 лет с 2015 по 2019 год нарастающим итогом, то при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, увеличились в 1,4 раза", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Удельный вес сомнительных операций, которые полностью контролируются АСК НДС-2, тем временем, продолжает оставаться на минимальном уровне - 0,52%. Это - самый низкий показатель в мире и за время работы АСК НДС.

В результате совместной работы с Росфинмониторингом и ЦБ ФНС удалось сократить количество фирм-однодневок. Сейчас их удельный вес составляет 3,2% (или 120 тыс. организаций). Это новый исторический минимум - еще в начале 2016 года их насчитывалось 1,6 млн (или 34%), напомнил Михаил Мишустин.

На фоне роста налоговых поступлений продолжает снижаться число налоговых проверок бизнеса. По данным ФНС, охват налогоплательщиков проверками находится на минимально допустимом уровне - проверяются 2 налогоплательщика из 1000, а в малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) - 1 из 5000.