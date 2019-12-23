ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Более 67% зарегистрировавшихся самозанятых ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности, уточнил он.

Количество чеков, пробитых через мобильное приложение "Мой налог", которое ФНС разработала специально для самозанятых, превысило 37,5 миллиона. Средний размер чека составил чуть больше одной тысячи рублей.

Суммарный доход зарегистрированных самозанятых за неполный год действия эксперимента достиг 40,4 миллиарда рублей. Они уплатили 1,06 миллиарда рублей налога.

"Система, которую мы сделали для самозанятых, хороший пример бесконтактного налогового администрирования, а мобильное приложение - прообраз будущего администрирования налога на доходы физлиц", - подчеркнул Михаил Мишустин.

В числе наиболее популярных видов деятельности самозанятых - перевозка пассажиров (18%), репетиторство (18%), сдача квартир в аренду (9,8%), консультирование (8,5%), строительство (7%), маркетинг и реклама (4,8%)

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января этого года. Им могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности, регистрируясь в мобильном приложении. Ставка налога для работающих с физлицами - 4% от дохода. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%.

В 2019 году в эксперименте принимали участие 4 региона страны. С 1 января к ним присоединятся еще 19 территорий.