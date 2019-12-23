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Экономика
23.12.2019 18:36
Текст: Кира Латухина (Тамань)

Пенсия отбрасывает тень

Глава ПФР Антон Дроздов о легализации занятых, работающих пенсионерах и материнском капитале
Насколько защищена пенсионная система от хакеров и способна сохранить персональные данные после появления электронных трудовых книжек? Как формируются пенсионные права мигрантов и когда они начнут получать российские пенсии? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Антон Викторович, с появлением электронных трудовых книжек что будет с бумажными?

Антон Дроздов: С 1 января работодатели начнут ежемесячно предоставлять нам информацию обо всех изменениях в положении работников в электронном виде. А работники до конца года должны выбрать, оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную. В первом случае для сотрудника ничего не изменится, но работодатель будет вести его трудовую сразу в двух форматах. Во втором случае бумажную трудовую работнику отдадут на руки и останется только электронная версия. У тех, кто в 2021 году впервые выйдет на рынок труда, трудовые книжки будут только в электронном формате. При этом сведения о приеме на работу и об увольнении с 2021 года работодатели должны будут предоставлять уже на следующий рабочий день. Это нужно для того, чтобы мы могли вовремя представить эти данные человеку в электронном виде.

У тех, кто в 2021 году впервые выйдет на рынок труда, трудовые книжки будут только в электронном формате

Если понадобится выписка из трудовой книжки для оформления загранпаспорта или ипотеки, идти в ПФР?

Антон Дроздов: Выписку из трудовой книжки можно распечатать самостоятельно из личного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг, можно получить в МФЦ или клиентской службе фонда. Она сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях. Кроме того, в личном кабинете на сайте ПФР можно будет наблюдать за всеми вносимыми в нее изменениями. У электронной книжки есть преимущество перед бумажной, которую можно потерять или испортить. Например, в Иркутской области из-за наводнения утрачено почти 300 трудовых книжек. Для их восстановления была проведена трудоемкая работа. Правительство региона сформировало комиссии, которые собирали всю информацию о работе гражданина. В случае с электронной книжкой это можно сделать простым нажатием кнопки.

Где гарантия, что информация не потеряется? Что данные не будут уничтожены или искажены, например, из-за хакеров?

Антон Дроздов: Пенсионный фонд с 1997 года работает с персональной информацией и у нас накоплен большой опыт. Для обеспечения сохранности и достоверности хранящейся у нас информации применяется самое современное оборудование, использование которого одобрено и рекомендовано регуляторами в области защиты информации. Так что потери данных можно не опасаться.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Каковы итоги переходной кампании уходящего года?

Антон Дроздов: С 1 января заработал новый закон, который ограничил способы подачи заявлений о переводе накопительных пенсий - теперь это можно сделать только через единый портал госуслуг или в отделении ПФР при личном обращении или через представителя.

Еще одна норма закона предусматривает, что в бланке заявления на переход мы должны указывать конкретную сумму возможного потерянного инвестдохода. Это оказалось весьма действенно.

В этом году заявления на переход пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой принимались до 1 декабря. И поступило их в шесть раз меньше, чем в прошлом - 345 тысяч против почти двух миллионов. Но при этом запросы о том, какая сумма инвестдохода может быть потеряна при переходе, россияне направили нам за год 3,7 млн раз. То есть решение все-таки перевести свои средства приняли менее 10% от тех, кто отправил нам такой запрос. При этом у граждан еще есть возможность до 31 декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого нужно направить соответствующее заявление через клиентскую службу Пенсионного фонда или личный кабинет.

На встрече с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) вы сказали, что у вас есть идеи по борьбе с теневой занятостью. Какие?

Антон Дроздов: Пенсионный фонд с 2015 года реализует целый комплекс мер, направленных на снижение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений. И хотя непосредственно работа по администрированию страховых взносов была позднее передана налоговым органам, речь идет о средствах на будущее пенсионное обеспечение граждан. Наши сотрудники регулярно информируют граждан о последствиях получения зарплаты в конверте, проводя уроки пенсионной грамотности для молодежи и встречаясь с трудовыми коллективами, а также посредством информационно-разъяснительной кампании на радио и телевидении.

Средняя зарплата работающих пенсионеров - на уровне средней по стране, около 40 тысяч рублей

Но главное - мы работаем в межведомственных комиссиях по снижению неформальной занятости, которые организованы в регионах с участием местных органов власти, представителей минтруда и Роструда. Последний в результате проверок выдает предписания работодателям о заключении трудовых договоров, если было выявлено, что люди работают неформально. Только за шесть месяцев этого года по итогам проведенных работ были легально трудоустроены 245 тысяч человек, а доначисления страховых взносов в результате этой работы составили около 2 млрд рублей.

Всего с декабря 2014 года легализовано около 3,27 млн граждан, а в Пенсионный фонд поступило 19,38 млрд рублей.

То есть мы отслеживаем, чтобы вновь заключенные по предписаниям договоры реально продолжали действовать, и за работников поступали страховые взносы.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Выступая на конференции ФНПР, я исходил из того, что профсоюзы неоднократно декларировали, что они - за "белую зарплату". Между фондом и профсоюзами заключены соглашения о взаимодействии, и я призывал их к тому, чтобы они помогали нам на постоянной основе отслеживать теневую занятость, давая обратную связь.

Там, где люди работают в тени, нет профсоюзов.

Антон Дроздов: Бывают разные случаи. Например, "серая занятость", когда часть зарплаты, скажем, в размере МРОТ, платится официально, а часть - в конверте. Мы бы хотели дополнить наши соглашения с профсоюзами, прописав механизмы взаимодействия в случае вскрытия таких схем.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в бюджете ПФР сейчас нет средств. Как вы думаете, появятся ли они в перспективе?

Антон Дроздов: Мы реализуем действующее законодательство. А по нему с 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Когда решение принималось, исходили из того, что у работающих пенсионеров есть зарплата. Мы проводили мониторинг, и согласно его результатам, средняя зарплата работающих пенсионеров - на уровне средней по стране, около 40 тысяч рублей. Это дополнительный доход, которого нет у неработающих.

После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020 году она будет равна 5686,25 рубля). Таким образом происходит перерасчет. Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019 года. Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах за ноябрь составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4383,59 руб.). С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят.

Сколько человек платит за себя взносы в ПФР самостоятельно и что это за люди?

Антон Дроздов: В этом году возможностью самостоятельно заплатить за себя или своих родных воспользовались 2131человек, в прошлом - 1400.

Антон Дроздов: В этом году за назначением отложенной пенсии к нам обратилось около 30 тысяч человек. Фото: РИА Новости

В этом году был снижен порог по уплате добровольных взносов на пенсию с 58 тысяч рублей в год до 29 тысяч. Этот закон вступил в силу с 1 января. Заплатив эту сумму, человек получает дополнительный год к страховому стажу и 1,2 пенсионного коэффициента.

Этой возможностью пользуются в основном граждане, временно неработающие в силу различных обстоятельств. Например, жены военнослужащих в отдаленных территориях, жены дипломатов, а также граждане, работающие за пределами России, то есть те категории, за которые не уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. С этого года такую возможность имеют и самозанятые граждане.

Сколько человек в том году получили отказ в назначении страховой пенсии?

Антон Дроздов: Если не считать досрочников, таких граждан немногим более одного процента. Это те, кто выходит на пенсию в обычном порядке, но им не хватает минимального стажа или минимального количества пенсионных коэффициентов. В этом случае человеку придется продолжить трудиться либо, как я уже говорил, "докупить" недостающий стаж. В противном случае ему будет назначена социальная пенсия, а она почти всегда ниже страховой.

Есть люди, которые не приходят за пенсией, например, потому что она им не нужна, или откладывают получение ради ее увеличения?

Фото: Из личного архива Александра Дамбинова
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Антон Дроздов: Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Во-первых, пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год, но не более чем на 10 лет. Так, за один год отложенного права на пенсию коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты составляют 1,07 и 1,056 соответственно, максимальные коэффициенты за 10 лет и более - 2,32 и 2,11 соответственно. Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля, при назначении на год позднее - 24 302,26 рубля (87,24 руб. х 200 х 1,07 + 5334,19 руб. х 1,056), а через 10 лет - 51 734,50 руб. (87,24 руб. х 200 х 2,32 + 5334,19 руб. х 2,11).

Во-вторых, их страховые взносы за период после возникновения права на пенсию будут учтены в величине индивидуального пенсионного коэффициента в полном объеме (ежегодно до величины, равной 10), без ограничения величиной в три коэффициента, как это происходит при перерасчете пенсии работающих пенсионеров. В этом году за назначением отложенной пенсии к нам обратилось около 30 тысяч человек.

Но за маткапиталом точно не все обращаются?

Антон Дроздов: Количество обратившихся за весь период действия программы составляет 86% от числа семей, где родилось двое и больше детей.

При этом растет доля граждан, которые начали распоряжаться маткапиталом. Если раньше она была меньше 50%, то в этом году ожидаем, что она составит 65%. Это означает, что инфраструктура, которая обеспечивает реализацию сертификата, расширяется и позволяет быстрее его использовать.

Растет доля граждан, которые начали распоряжаться маткапиталом. Если раньше она была меньше половины, то в этом году составит 65%

Напомним, с 1 января маткапитал будет проиндексирован впервые за три года на уровень прогнозной инфляции в 3% и достигнет 466,6 тысячи рублей. К 2022 году он будет уже больше 500 тысяч рублей.

Меняется структура использования маткапитала. Если раньше примерно 90% обращений было на жилье, то по итогам этого года более 21% обращений связано с образованием детей - дошкольным, школьным и высшим. А на жилье - менее 70% обращений. Количество получателей ежемесячной выплаты при рождении вторых детей в этом году увеличилось вдвое - до 90 тысяч человек. На это потрачено уже 7,5 млрд рублей.

В России трудится много иностранцев, и за них работодатели тоже делают отчисления в ПФР. Будут ли они получать российскую пенсию и есть ли уже прецеденты?

Антон Дроздов: За 2018 год были уплачены страховые взносы за 1,4 млн иностранцев. В бюджет ПФР за них поступило 57,4 млрд рублей. Информация за 2019 год будет позже. У нас уже заключены соглашения с 24 государствами, а 20 декабря 2019 года подписано соглашение с государствами - участниками ЕАЭС (Россия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь) о пенсионном обеспечении на пропорциональных условиях, которое вступит в силу после прохождения процедуры ратификации. Трудовые мигранты тоже могут получать в России пенсии. Если соглашение с конкретной страной заключено на принципах пропорциональности, то пенсию будет платить та страна, где человек заработал свой пенсионный стаж. Если человек десять лет официально проработал в России, а потом уехал жить, к примеру, домой в Кыргызстан, то при наступлении пенсионного возраста за стаж, наработанный в России, деньги ему на пенсию будет перечислять наша страна, а за годы, отработанные на Родине, - Социальный фонд Кыргызской Республики. При этом фонды обмениваются между собой информацией без участия гражданина. До вступления в силу этого соглашения действует территориальный принцип - где человек проживает, та страна и платит ему пенсию.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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При этом в силу различий пенсионных систем не все пенсионные права, приобретенные на территории государства, где раньше проживал работник, могут быть учтены. Это обусловлено введением с определенного момента (в России с 1 января 2002 года) страховых принципов формирования пенсионных прав. Переход на пропорциональный принцип во взаимодействии между государствами и решает эту проблему.

В целом на сегодня мы перечисляем пенсии для 337 тысяч российских пенсионеров, которые проживают в 128 странах.

А если иностранец большую часть трудовой жизни проведет в России, он сможет получить тут полноценную пенсию? И если да, то для него такие же условия - по стажу и баллам, как и для коренных россиян?

Антон Дроздов: Теоретически да. Но для получения пенсии в России ему нужно постоянно здесь проживать - иметь вид на жительство.

Справка "РГ"

В настоящее время действуют 20 международных договоров, которые регулируют отношения с 24 государствами. В соответствии с ними за рубеж выплачиваются пенсии для граждан, проживающих в таких странах, как Израиль, Литва, Эстония, Латвия, Болгария, Испания, Сербия, Чехия, страны СНГ, Беларусь, Грузия.

Подписан, но еще не ратифицирован договор с Венгрией.

Переговорный процесс по заключению новых международных договоров ведется с такими странами, как Абхазия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия, Греция, Индия, Италия, Люксембург, Македония, Молдова, Монголия, Португалия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, ФРГ, Южная Корея, Япония.

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