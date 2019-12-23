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23.12.2019 19:51
Рубрика: В мире

Госдеп выступил против американских санкций в отношении Турции

Текст: Юрий Когалов

Госдепартамент США выступил против введения санкций в отношении Турции. Как говорится в записке к Сенату, доступ к которой получила газета The Daily Beast, американские дипломаты опасаются, что подобный шаг в итоге приведет к сближению Анкары и Москвы и нанесет ущерб национальным интересам США.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Законопроект, предполагающий введение санкций, был уже принят сенатским комитетом по международным делам и теперь должен быть рассмотрен самим Сенатом. Согласно этому документу, если его одобрят, будет запрещена продажа Турции истребителей F-16 и F-35, а также деталей и компонентов к ним до тех пор, пока Анкара не откажется от российских систем С-400. Введение подобных ограничений предусмотрено законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA).

Как отметили в госдепе, "НАТО сильнее с Турцией в качестве своего члена, она десятилетиями вносила значительный вклад в коллективную безопасность альянса". Покупка Анкарой российских комплексов не утраивает и американских дипломатов, они заявляют, что С-400 и F-35 не могут сосуществовать в одной армии. Однако они опасаются, что введение санкций приведет к свертыванию отношения между США и Турцией.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Кроме того, администрацию президента Дональда Трампа не устраивает положение, обязывающие власти уведомлять Конгресс о любых поставках оружия или военных технологий Турции за 30 дней до передачи, в том числе на самые незначительные суммы.

В итоге в госдепе призвали убрать из документа пункт, касающийся ограничений на передачу оружия Турции и поставку истребителей F-16, а также оставить администрации Трампа больше возможностей для маневра при реализации ограничений, например, не вводить санкции в порядке исключения.

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