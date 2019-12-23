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23.12.2019 18:28
Рубрика: Экономика

Скрытые резервы

Госзаказчики нашли 100 способов обойти требования на торгах
Текст: Евгений Гайва
Госзаказчики в России нашли сотню способов законно обойти требования к проведению торгов и выбрать нужного подрядчика, пришли к выводу в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР). Аналитики предлагают изменить систему госзакупок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они провели исследование совместно с Антикоррупционным центром НИУ ВШЭ. Цена вопроса велика - в системе госзакупок, включая госкомпании, оборачивается до трети российского ВВП. "Недолжные приемы" разнообразны. Например, широко применяется создание новой организации, которая будет выплачивать заказчику "коррупционное" вознаграждение или создание пула лояльных исполнителей, по сути "аватаров" одной и той же организации. Для лояльных исполнителей за рамками закупок заказчики создают дополнительные преимущества, например, в ускоренном порядке выдают какие-либо разрешения, которые конкуренты не смогут получить.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Стимулы к применению недолжных приемов заложены в самом закупочном законодательстве", - отмечают авторы исследования. Стоит развивать специализированное регулирование госзакупок, предлагают они, поскольку на некоторых отраслевых рынках конкуренция отсутствует по объективным причинам. "Чтобы избегать перерасхода средств, необходимо более глубоко проникать в принципы работы рынка и создавать условия при которых госслужащим было бы невыгодно отдавать контракты своим поставщикам", - добавляет директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что необходимости в специальном регулировании нет. "Закон о контрактной системе предусматривает особенности, которые могут устанавливаться для отдельных видов закупок с учетом их специфики. Это уже сделано, например, для закупок в сфере строительных работ, в сфере закупок лекарственных препаратов", - пояснил "РГ" замруководителя ведомства Михаил Евраев. А для повышения качества исполнения контрактов в ведомстве предлагают ввести универсальную предквалификацию к участникам закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн рублей.

Механизмы противодействия коррупции в сфере госзакупок уже заложены в законодательстве, соглашается в разговоре с "РГ" заместитель завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Анна Золотарева.

Среди самых популярных схем - создание пула лояльных исполнителей, по сути "аватаров" одной и той же организации

Зато может совершенствоваться контроль госзакупок. Сейчас проверки фрагментарны, указывают авторы исследования и предлагают ввести автоматизированный контроль. "Сегодня все этапы закупки до момента заключения контракта происходят в цифре, в "слепой зоне" остается этап исполнения контракта. Вот здесь и необходима автоматизация", - считает гендиректор компании РТС-тендер Владимир Лишенков. С 1 января 2020 года будет запущена новая версия "независимого регистратора", программы-видеофиксатора действий пользователя на электронных площадках. Вместе с автоматизированным контролем исполнения контрактов она исключит недолжные методы, заметил Лишенков.

Экономика Бизнес Госзаказ

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