Холдинг "Синара - Транспортные Машины" представил беспилотные системы подвижного состава

Холдинг "Синара-транспортные Машины" (СТМ) представил перспективные разработки "индустрии 4.0", предназначенные для беспилотного управления подвижным составом. По оценкам экспертов, экономический эффект от стратегического преобразования РЖД составит 150 миллиардов рублей, а для экономики страны - 400 миллиардов рублей.

Такие данные были озвучены в ходе круглого стола, проведенного в пресс-центре издательского дома "Гудок". Участники дискуссии обсудили цифровую трансформацию российских железных дорог в условиях четвертой индустриальной революции и развитие интеллектуальных технологий управления движением поездов.

Заместитель директора Центра по перспективным разработкам СТМ Леонид Кузнецов рассказал, что холдинг готов предложить комплексное решение в сфере подвижного состава, инфраструктуры и сигнализации (СЦБ).

- У нас установлены долгосрочные связи с компанией "Сименс", с которой нас связывает многолетнее сотрудничество, - пояснил Кузнецов. - СТМ одним из первых в отрасли перешел на контракты жизненного цикла, и если мы имеем возможность управлять этим процессом и несем полную ответственность за эффективность эксплуатации наших машин, то мы готовы интегрироваться в цифровую железную дорогу и предложить решения как на пространстве колеи 1520, так и по экспортному направлению. Компания реализует ряд комплексных проектов на зарубежных рынках совместно с "РЖД-Интернэшнл". В экспортных контрактах наблюдаем спрос на разработки Европейской системы управления движением поездов ETCS.

Настоящим прорывом в сфере цифровой трансформации стал проект автопилотирования маневровых локомотивов ТЭМ7А на станции Лужская Октябрьской железной дороги. Они производятся Людиновским тепловозостроительным заводом, входящим в структуру СТМ. В основу системы "автомашинист" положена интеграция современных технологических решений в области автоматизированного движения.

Данная разработка позволяет вести поезд без участия локомотивной бригады. В рамках пилотного проекта "умные" локомотивы сами распределяли вагоны по путям и формировали новые составы. При этом общий уровень безопасности движения существенно повысился. Этот инновационный проект был разработан в рамках программы РЖД "Цифровая железная дорога" в сотрудничестве с отраслевыми институтами НИАС и ВНИКТИ.

Леонид Кузнецов отметил, что СТМ - это лидер по поставкам маневровой и путевой техники, которая также активно эксплуатируется на промышленных предприятиях. Совокупный парк локомотивов только на этих площадках достигает несколько тысяч единиц, а длина путей равна протяженности магистралей РЖД. Отрасль нуждается в комплексном цифровом решении по управлению железнодорожным транспортом промышленных заказчиков, и СТМ готов его предложить. Реализация проекта позволит сэкономить от трех до шести процентов общих затрат на комплексной логистике и в управлении парком.

Самым обсуждаемым стал проект Московского центрального кольца (МЦК). По ожиданиям РЖД, уже к 2021 году его инфраструктура будет полностью адаптирована к беспилотным технологиям. На сегодня уже 51 электропоезд "Ласточка", курсирующий по "умному" кольцу, оснащен дополнительными элементами системы автоведения, которые могут корректировать остановку состава с точностью до 50 сантиметров.

В рамках цифровой трансформации реализуется и проект интервального регулирования движения поездов на базе рельсовых цепей при помощи спутниковой связи. Автоматическое регулирование по такому принципу внедрено в пилотном режиме на участке Болдино - Ундол - Колокша Горьковской железной дороги. Всего же "Стратегией цифровой трансформации" РЖД до 2025 года предусмотрена реализация более 50 проектов в этих сферах, а также применение передовых отечественных инновационных разработок на базе таких цифровых технологий, как хранение и управление "большими" данными, распределенные реестры, промышленный интернет вещей, квантовые вычисления и другие.

По мнению участников круглого стола, цифровое будущее железнодорожной инфраструктуры требует дальнейшей комплексной интеграции всех систем, реализуемых сегодня фрагментарно на пространстве колеи 1520, масштабирования лучшего опыта и регулирования правового поля.