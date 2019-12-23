Хонда ушел из "Витесса" вслед за Слуцким

Японский полузащитник Кейсуке Хонда покидает "Витесс". Бывший футболист ЦСКА ушел из голландского клуба вслед за главным тренером Леонидом Слуцким.

Хонда перешел в "Витесс" в начале ноября, подписав контракт до конца сезона. Инициатором его приглашения выступил главный тренер команды Леонид Слуцкий, под руководством которого японец выступал за ЦСКА.

Однако в конце ноября после серии неудач российский наставник принял решение покинуть "Витесс", а на днях он возглавил казанский "Рубин". В понедельник о своем уходе объявил и Хонда, сыгравший всего четыре матча в составе команды из Арнема.

Свое решение он объяснил в видеообращении в Twitter.

"Я решил покинуть клуб, поскольку когда приходил, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Я не справился, а Слуцкий покинул клуб. Чувствую ответственность за это, поэтому не должен оставаться в клубе. Благодарю болельщиков и одноклубников", - сказал Хонда.