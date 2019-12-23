Hubble заснял "летающую тарелку" в созвездии Mensa

Центр космических полетов имени Годдарда, входящий в структуру американского космического агентства NASA, представил детальное и яркое изображение похожей на "летающую тарелку" спиральной галактики IC 2051, полученное при помощи космического телескопа Hubble.

Как сообщает Phys.org., Hubble заснял галактику IC 2051, находящуюся на расстоянии около 85 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Mensa (Столовая Гора). Она является спиральной, на что указывают характерные вращающиеся "конечности". У нее также имеется полоса из звезд, прорезающая ее центр.

Как и все другие спиральные галактики, объект IC 2051 имеет тонкий и плоский диск, а в центре находятся две звездные выпуклости, которые хорошо видны как над диском, так и под ним.

Именно это создает потрясающий визуальный эффект. Если смотреть сбоку, то IC 2051, как и все другие спиральные галактики, по форме напоминает "летающую тарелку". Считается, что эти выпуклости играют ключевую роль в эволюции галактик и влияют на рост сверхмассивных черных дыр, скрывающихся в центрах большинства спиралей.

Изображения телескопа Hubble помогут в изучении этих объектов. Предыдущие исследования показали, что некоторые галактические выпуклости могут представлять собой сложные композитные структуры, а не простые, как считалось ранее.

По мнению исследователей, некоторые выпуклости могут состоять из множества разнообразных компонентов, в том числе сферических и дискообразных.