Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) предложило постепенно спускать в океан или испарять очищенную, но еще содержащую радиоактивные элементы воду с АЭС "Фукусима-1". С такой идеей выступили 23 декабря эксперты министерства.

Согласно данным METI, на 24 октября 2019 года насчитывалось 966 металлических контейнеров-танков с водой из "Фукусимы-1". Всего же к концу 2020 года такой воды будет около 1,37 миллиона кубических метров (при этом ежегодно объем увеличивается на 50-60 тысяч кубических метров). Вода необходима для охлаждения реакторов и минимизации утечек из них. Инициатива министерства призвана помочь оператору АЭС, у которого заканчиваются площади, на которых можно разместить контейнеры. При этом сохраняется угроза, что землетрясение или цунами могут повредить уже заполненные контейнеры.

Чиновники METI утверждают, что сброс или испарение воды будут проходить под строгим контролем и такой способ утилизации соответствует рекомендациям Научного комитета по воздействию атомной радиации ООН. По заверениям METI, сброс увеличит радиационный фон в окружающей среде только на тысячные доли по сравнению с естественным. Особенно подчеркивается, что хранящаяся в контейнерах вода прошла дезактивацию. Еще одна дезактивация будет проведена непосредственно перед сбросом воды. Также METI напоминает про американский опыт после аварии на АЭС Three Mile Island в 1979 году, где за два года избавились схожим образом от 87 тысяч тонн зараженной воды.

Слив в океан или испарение - далеко не безопасные способы утилизации зараженной воды

Эксперты МАГАТЭ, уже осматривавшие "Фукусиму", в принципе согласились с решением сбрасывать или испарять зараженную воду, но предупредили, что на это потребуются десятилетия. Инициативами Японии недовольны соседи, прежде всего Южная Корея, так как, по мнению корейской стороны, течение принесет к берегам полуострова часть радиационного загрязнения. Ранее японская правительственная комиссия составила план с несколькими вариантами утилизации радиоактивной воды. Это уже упомянутые сброс в океан и испарение, а также - подземное захоронение и закачка в глубокие слои дна океана. Однако два последних способа не подошли из-за риска землетрясений.

Мнение

Владимир Сливяк, сопредседатель группы "Экозащита":

"Слив в океан или испарение - небезопасные способы утилизации. Японцы прибегают к ним из-за того, что не знают, как избавиться от отходов. Как бы ни очищали зараженную воду, в ней остаются радиоактивные вещества. И не столь важно, испарение это или слив в океан - все равно ущерб окружающей среде. Пока зараженные вещества хранятся в одном месте, их возможно хоть как-то контролировать. Как только они попадают в окружающую среду, их распространение непредсказуемо.. ,. Плюс эта инициатива призвана помочь оператору АЭС, минимизировав его расходы за счет угрозы окружающей среде. Пусть японцы лучше строят новые хранилища, выкупают под них землю. Япония, благодаря в том числе и АЭС, удерживала на протяжении десятилетий позицию второй-третьей экономики мира. Теперь за это надо платить".