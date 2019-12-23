"Круглый стол" в Доме Российского исторического общества (РИО), посвященный истории отечественной внешней разведки, начался по-новогоднему. Директор СВР и глава РИО Сергей Нарышкин вручил премии Службы внешней разведки в области литературы и истории. С этого года они носят имя первого директора СВР академика Евгения Примакова. Лауреаты достойные: художник Юрий Бирюков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и телеведущий Михаил Ковальчук, писатель Дмитрий Поляков-Катин.. Затем последовало представление и гашение марки, посвященной 100-летию внешней разведки. Почтовая миниатюра со 120-тысячным тиражом привлечет внимание не только филателистов.

А за "круглым столом" не было ни одного свободного места: пришли все приглашенные. Начал дискуссию Сергей Евгеньевич Нарышкин. Последовал краткий экскурс в историю: еще cо времен Петра I существовала агентурная разведка. Да и сам царь, действовавший, по-профессиональному говоря, под прикрытием, добывал агентурные данные. Ну, а внешняя разведка - ИНО - была создана 20 декабря 1920 года. Если анализировать ею совершенное, то именно она стала важнейшим каналом, не позволившим втянуть СССР в войну на заведомо проигрышных условиях. Или еще одна из главных удач: операция "Энормас" - тогда советские разведчики узнали секреты изготовления атомной бомбы. Новая деталь, раньше не упоминавшаяся: за 12 дней до начала сборки американцами атомной бомбы Сталин уже узнал об этой операции из донесений разведки.

Сколько же пока неизвестного и победного таится в недрах нераскрытых архивов. И как полезно и интересно было бы узнать в год 75-летия Великой Победы детали и подробности огромной работы, проделанной за сто лет вдали от Родины. Сергей Нарышкин пообещал, что гриф секретности будет снят с некоторых операций, а имена семи разведчиков, пока ничего не говорящие широкой публике, будут обязательно раскрыты.

Видно было, что министра просвещения РФ Ольгу Юрьевну Васильеву вступительное слово не только заинтересовало, но и взволновало. И тут же объяснила, почему решила выступить. Изучение истории разведки очень важно для наших молодых ребят. Это история необычных людей, совершивших славные деяния. И надо во что бы то ни стало донести их до новых поколений. Тут трудно обойтись усилиями одних ветеранов. И в министерстве просвещения обязательно подумают, как рассказывать о подвигах разведчиков. Ведь история разведки - это лучший урок патриотизма.

Государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота и сам долгие годы проработал в разведке. СВР дает хорошую закалку для тех, кто прошел ее школу. Кстати, многие выступавшие, как и Григорий Алексеевич, отмечали, что разведка позволяет найти, проявить себя и в других областях, приобрести немало профессиональных знаний и множество полезных навыков. Григорий Рапота полностью согласен с тем, что необходимо открывать новые имена разведчиков. Успехи разведки должны быть видны. А совершившие подвиги почувствуют, что ценят их не только коллеги-профессионалы.

Еще cо времен Петра I существовала агентурная разведка

Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Юрьевна Крашенинникова рассказала, как, не дожидаясь юбилея, группа ученых, писателей, ветеранов СВР уже создала мультимедийный сайт о Киме Филби. И еще столько предстоит узнать. О Филби и "Кембриджской пятерке" расскажут школьникам и студентам. Начался сбор видеоматериалов о пятерке. Предстоит записать тех, кто работал с Филби. И тут нужно спешить. Время берет свое…

Но, показалось мне, участник Великой Отечественной войны Анатолий Исаакович Цветков на время и годы внимания не обращает. Исходит от этого человека с планками орденов огромный оптимизм. И особенно приятно стало, когда после "круглого стола" Анатолий Исаакович подошел, поблагодарил "РГ", немало рассказывающую о героях разведки.