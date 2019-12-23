Внешняя задолженность Франции в третьем квартале этого года, как на днях уведомила хорошо информированная парижская газета Le Figaro, зашкалила за символическую отметку в 100 процентов (если точнее - 100,4 процента) ВВП. Конкретная сумма долга страны сейчас составляет 2,415 триллиона евро. Тем самым перекрыт установленный Евросоюзом и, отметим, весьма щедрый, лимит по этому показателю в 98,9 процента ВВП.

Как считают местные эксперты, это тревожный сигнал, тем более если учесть, что в ходе предвыборной президентской кампании Эмманюэль Макрон обещал снизить уровень этой задолженности на пять процентов к концу своего срока в Елисейском дворце. В чем причины ситуации, в которой, подчеркивает Le Figaro, "все пошло не так, как было первоначально задумано"? Их помимо общего замедления экономического роста во всем мире несколько. И все они в основном приходятся на этот год. Во-первых, удар по французской экономике был нанесен протестным движением "желтых жилетов". По официальным данным, только "живым силам" страны - предпринимателям и коммерсантам - оно нанесло ущерб в два с половиной миллиарда евро. Это уже не говоря о том, что государству пришлось в срочном порядке выделить, дабы сбить накал "желтых страстей", свыше 20 миллиардов евро, снизив налоги для ряда категорий населения, выплатив "пожарные" дотации, которые бюджетом, естественно, не были предусмотрены. Только одним страховым агентствам пришлось выплатить почти четверть миллиарда евро торговым точкам, ресторанам и прочим объектам местного общепита, которые пострадали в Париже, Нанте, Монпелье и в десятках других городов от ежесубботних буйств "желтожилетных" и агрессивных элементов из числа антиглобалистов.

Во-вторых, это вспыхнувший по всей Франции протест против пенсионной реформы, инициатором которой был сам президент, избравший на роль исполнителя взрывоопасной инициативы своего премьера Эдуара Филиппа. Предполагали ли в резиденции главы кабинета министров, что реформа, призванная коренным образом перелицевать пенсии французов, вызовет столь яростное сопротивление всех профцентров страны, включая даже самые умеренные? Декабрьский шторм не только выводил на улицы сотни тысяч человек, но и заблокировал железнодорожное сообщение, а в Париже, его окрестностях практически привел к полному параличу общественного транспорта, в первую очередь, метро, сети загородных электричек. Лишь небольшое послабление стачечники сделали на эти дни, когда французы по давно сложившейся традиции отмечают главный семейный праздник - Рождество.

День забастовки - а она, отметим, объявлена профсоюзами бессрочной - обходится Франции в 400 миллионов евро

Как подсчитали во Французской конфедерации малых и средних предприятий (CPME), на микроэкономическом уровне день забастовки - а она, отметим, объявлена профсоюзами бессрочной - обходится стране в 400 миллионов евро. Причем, по словам президента конфедерации Франсуа Асселино, половина этой суммы приходится на столичный регион Иль-де-Франс, который особенно страдает от транспортного коллапса.

Кто несет потери? Конечно, все те же коммерсанты, у которых торговый оборот в декабре снизился в среднем на 30 и более процентов, гостиницы и туристический бизнес в целом - иностранцы, прослышав о ситуации в Париже, предпочитают более спокойные маршруты, а те, кто уже забронировал отели, снимают заказы. Так вот, если воспользоваться выкладками СРМЕ, то выходит, что на сегодняшний день ущерб от нынешней стачки превышает семь миллиардов евро, что отрицательно скажется на государственных финансах и, вероятнее всего, на госдолге.