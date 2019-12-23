Какой ценой преодолен политический кризис в Боснии и Герцеговине

Спустя 14 месяцев после всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине в стране появился новый Совет министров во главе с креатурой Союза независимых социал-демократов (СНСД) Зораном Тегелтией, занимавшим ранее должности министра финансов и вице-премьера Республики Сербской (входит в состав БиГ). Это стало возможным благодаря договоренностям всех трех членов боснийского Президиума, где сербов представляет Милорад Додик, хорватов - Желько Комшич, бошняков - Шефик Джаферович, пришедших к компромиссному решению относительно дальнейшего сотрудничества Боснии с НАТО.

Камнем преткновения во всей этой истории была ситуация вокруг Ежегодной национальной программы (ЕНП) взаимодействия с альянсом, направление которой в Брюссель позволило бы Западу активировать План действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию Плана и призвали Сараево представить ЕНП). Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на Резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам. При этом Баня-Лука настойчиво требовала ускорить формирование нового Совмина, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр.

19 ноября при участии послов США, Великобритании, Франции, Италии, ФРГ в Сараево боснийские политические лидеры пришли к компромиссному решению о том, что сразу после утверждения нового Совета министров в штаб-квартиру НАТО будет направлен документ под названием "Программа реформ в БиГ", над разработкой которой работали эксперты от каждой из сторон. При этом он якобы не ущемляет чьи-либо интересы, так как не предполагает активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ, но определяет дальнейшее сотрудничество государства с данным военно-политическим блоком.

Вот что по этому поводу говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. "Документ Президиума БиГ под названием "Программа реформ БиГ" - это серьезный документ на 21 странице, который должен быть передан НАТО, - рассказала в интервью EADaily эксперт-балканист. - В нем несколько разделов - о политических и экономических аспектах реформы в БиГ, о принципах безопасности и военных вопросах и ряде других. В нем говорится об улучшении отношений с НАТО в целях сохранения мира и стабильности в стране, но речь не идет о членстве в этой организации. А позиция Милорада Додика по этому вопросу остается неизменной: вопрос о членстве в НАТО должен решаться только на референдуме. А мы знаем, что сербы в РС категорически против НАТО. Так что будем ожидать последующих шагов властей и в БиГ, и в Республике Сербской".

Между тем в новом Совете министров БиГ "портфели" распределены следующим образом: МИД возглавит Бисера Туркович (Партия демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича), министерство внешней торговли и экономических отношений - Сташа Кошарац (СНСД), министерство финансов и казначейства - Векослав Беванда (Хорватское демократическое содружество (ХДС) Драгана Човича), министерство связи и транспорта - Войин Митрович (СНСД), министерство по гражданским делам - Анкица Гудэлевич (ХДС), министерство юстиции - Йосип Грубеша (ХДС), министерство безопасности - Фахрудин Радончич (лидер "Союза за лучшее будущее"), министерство обороны - Сифет Поджич ("Демократический фронт" Желько Комшича).

"Мы знаем, что в предыдущие годы в БиГ центральная власть была неспособна управлять страной, т. к. достижение компромисса стало главной проблемой в Президиуме БиГ или в правительстве, - указывает Елена Гуськова. - Сейчас, когда достигнута общая договоренность о составе правительства, есть надежда, что оно сможет стать нормальным рабочим органом в этой балканской стране. Следует, однако, заметить, что многие будущие министры, которые утверждены в должности, не имеют никаких творческих планов, программ своей деятельности, что значительно затруднит деятельность будущего Совета министров. Это снова может стать дестабилизирующим фактором для БиГ. Опять может возникнуть многопартийная разноголосица. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть: время показало, что самой прочной составляющей БиГ является Республика Сербская. В этой республике сформированы все уровни власти, и они работают стабильно и без потрясений, независимо от власти в Сараево".

Напомним, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов: сербов, хорватов и бошняков. Она была согласована 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) и закреплена Общим рамочным соглашением о мире, положившим конец гражданской войне (1992-1995 годы) в этой бывшей югославской республике, унесшей более 100 тысяч жизней. При этом можно констатировать, что и спустя 24 года в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х годов, а также диаметрально противоположным отношением к Североатлантическому альянсу, так как именно на территории современной БиГ была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций сербов.

Позиция России

Посольство РФ в Сараево приветствовало конкретные шаги в пользу скорейшего завершения процесса формирования Совета министров. "С сожалением отмечаем, что на этот сугубо технический вопрос впустую потрачено больше года с момента всеобщих выборов 2018 года, - отметили российские дипломаты. - Очевидно, что постановка искусственных и не относящихся к делу условий стоила слишком дорого для государства, его народов и граждан. Рассчитываем, что с началом работы нового состава Совета министров будут продолжены столь необходимые социально-экономические преобразования во благо общества. Призываем предпринять дополнительные усилия по формированию властей в Федерации БиГ на основе волеизъявления народов и в их равноправных интересах. Сожалеем об избирательном подходе со стороны наших партнеров к уважению основополагающих принципов Общего рамочного мирного соглашения. Искусственное, вопреки конституционной логике и воле народов БиГ, стремление к централизации и унитаризации государства понимания у нас не находит. Убеждены, что альтернативы дейтонским постулатам равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, а также диалога, компромисса и консенсуса между ними нет. Именно в их реализации видим залог прочного мира, стабильности и всестороннего развития в Боснии и Герцеговине".