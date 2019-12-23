Киногод выдался, скажем так, странным. С одной стороны, снято около полутора сотен фильмов (по одним данным, 148, по другим - 168), с другой - кто хотя бы слышал о таких картинах, как "Печень", "Троица" или "Медный всадник России"?

На плаву, как обычно, десяток прокатных хитов - в основном спецэффектных боевиков и непритязательных комедий: прошлогодний "Т-34" Алексея Сидорова, сиквелы "Полицейского с Рублевки" Ильи Куликова и "Бабушки легкого поведения" Марюса Вайсберга, сделанный по голливудским лекалам и потому безошибочно успешный "Балканский рубеж" Андрея Волгина, сенсационно эротическая "Верность" Нигины Сайфуллаевой… Судя по резвому старту, хорошие кассовые рапортички даст новейшая комедия "Холоп" Клима Шипенко, где успех обеспечен оригинально придуманным сюжетом. Есть среди зрительских фаворитов, что отрадно, и социальная драма того же Клима Шипенко "Текст". Не собрали кассу на родине, но привезли весомые мировые призы "Дылда" молодого Кантемира Балагова (приз в Каннах, номинация на "Оскара") и дебютный "Бык" Бориса Акопова (приз в Карловых Варах"). Из 68 картин, финансово поддержанных государством, окупились, по одним данным, 8, по другим - и того меньше. Все кинопрокатные хиты легко оттеснены на второй план сериалами "Шторм" Бориса Хлебникова и "Домашний арест" Петра Буслова: в них коммерческая эффективность подкреплена художественной - как и должно быть в настоящем кино.

От советского кино на экранах года представительствуют четыре мастера: Владимир Алеников с жанровым фильмом "Странники терпенья", Владимир Хотиненко с исторической драмой "Ленин. Неизбежность", Константин Лопушанский с притчей "Сквозь черное стекло" и Андрей Смирнов с "Французом" - неровным, но есть выдающиеся актерские работы. Уверенно входят в мир дебютанты: Александр Золотухин ("Мальчик русский"), Александр Лунгин ("Большая поэзия"), Кантемир Балагов, с первого фильма попавший в Канны, со второго - в номинанты "Оскара", Любовь Борисова, продолжившая строительство нового кинематографического центра России - в Якутии ("Надо мною солнце не садится"). Смена поколений уже намечается, но признаков "новой волны" все еще нет - для нее нужны не только новые имена, но и новые конструктивные идеи, некий творческий энтузиазм, для которого пока и в самой жизни нет оснований.

Очевидные ножницы между благими намерениями и реальным воплощением возникают в том, что именуют госзаказом: продекларированный курс на патриотическое кино чаще оборачивается провалами. Не потому, что нет общественного запроса на любовь к отчизне, а потому, что искусство любви не рождается по разнарядке, и даже бюджетные подпорки не заставят зрителей смотреть кино, сделанное без ума и таланта - только по принципу "Чего изволите?". Отсюда плачевная участь фильмов уровня "Крымского моста" или "Несокрушимого". Смутные чувства вызывает набитый звездами блокбастер "Союз спасения" Андрея Кравчука - как бы ответ циничного времени классической романтике "Звезды пленительного счастья". Его идеология укладывается в комическую формулу известного мюзикла: "Свобода вредна для простого народа!", а попытки представить декабристов легкомысленными смутьянами выглядят, скажем мягко, наскоком моськи на слона. И совсем обидно, когда из-за художественной несостоятельности не становятся общественными событиями столь редкие у нас актуальные картины, как "Последнее испытание" - о захвате террористами Театра на Дубровке. Вообще, при всем обилии разнохарактерных названий осмысление современной жизни и актуальной проблематики на киноэкранах практически отсутствуют. Есть их комические преломления, есть их визуальные контуры, но нет их сути, смыслов и нерва.

При таком дефиците актуальности на поверхность всплывают эрзацы типа "Простого карандаша", где есть благая попытка продолжить проблематику фильма "Доживем до понедельника" на материале современной школы, есть даже внешнее сходство героинь обеих картин, но фальшь диалогов и ситуаций делают просмотр, на мой взгляд, почти невыносимым. Традиционно классная актерская работа Анны Михалковой обеспечила зрительское внимание к агрессивно феминистскому опусу Анны Пармас - гинекологической комедии "Давай разведемся". Оба фильма не отнесешь к худшим - но для меня они главные разочарования сезона, и без того скупого на радостные события. На помощь уходящему году пришли годы ушедшие: по мнению авторитетного журнала Rolling Stone "Елена" Андрея Звягинцева вошла в 50 лучших фильмов десятилетия!

Моя топ-десятка-2019 выглядит необычно: в нее включены сериалы - они давно уже полноценное, а часто и более ценное кино. Поэтому главные фильмы года: "Шторм" (Борис Хлебников), "Керосин" (Юсуп Разыков), "Сквозь черное стекло" (Константин Лопушанский), "Дылда" (Кантемир Балагов), "Сестренка" (Александр Галибин), "Мальчик русский" (Александр Золотухин), "Большая поэзия" (Александр Лунгин), "Домашний арест" (Петр Буслов), "Однажды в Трубчевске" (Лариса Садилова), "Воскресенье" (Светлана Проскурина).

Теснее сгрудились лидеры в зарубежной секции нашего проката: "Шедевр" (Гастон Дюпра), "Однажды в… Голливуде" (Квентин Тарантино), "Гив ми либерти" (Кирилл Михановский), "Тайная жизнь" (Терренс Малик), "Дождливый день в Нью-Йорке" (Вуди Аллен), "Джокер" (Тодд Филлипс), "Зеленая книга" (Питер Фаррелли), "Романтики 303" (Ханс Вайнгартнер), "Достать ножи" (Райан Джонсон), "Король Лев" (Джон Фавро).