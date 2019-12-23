Китай снизит пошлины на 850 видов ввозимых товаров

Речь идет о восьми с половиной сотнях наименований закупаемой за рубежом продукции, уточнили в Комитете по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Согласно преференциальным соглашениям, в наступающем году ввод конвенционных тарифов на отдельные виды товаров 23 стран и регионов продолжится.

Изменения коснутся Новой Зеландии, Перу, Коста-Рики, Швейцарии, Исландии, Сингапура, Австралии, Республики Корея, Грузии, Чили, Пакистана и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В правительстве рассчитывают, что новые меры будут способствовать снижению себестоимости импорта, формированию системы экономики открытого типа на более высоком уровне, повышению степени внешней открытости и обеспечению высококачественного развития торговли.