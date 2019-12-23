Кому управляющая компания может испортить Новый год

Отключить канализацию в преддверии новогодних праздников пообещала жильцам-должникам управляющая компания одного из районов Москвы.

"Управляющая компания вашего дома подготовилась к празднику и готовит для должников за ЖКУ новогодний подарок, - гласит объявление. - Встретить Новый год и провести новогодние праздники без канализации - это подарок, который запомнится вам". Такой сюрприз грозит жильцам с задолженностью более 30 тысяч рублей.

По данным минстроя, на конец первого полугодия 2019 года долг населения за ЖКУ составил 547,4 миллиарда рублей, это на 4% больше, чем годом ранее. При этом, как подчеркивают в ведомстве, ограничение предоставления коммунальной услуги должно быть самой крайней мерой воздействия на должников. До того необходимо использовать все иные возможные способы: начисление пени, взыскание задолженности через суд, арест имущества и ограничение выезда за границу.

По мнению руководителя центра "ЖКХ-Контроль" Московской области Валерия Мамчура, подобные объявления управляющие компании часто вывешивают для психологического давления на должников. Законными такие действия можно назвать, только если УК заблаговременно прислала жильцу официальную претензию, сообщила, что будет введено ограничение коммунальной услуги.

В среднем 5% жильцов каждого дома относятся к неплательщикам, среди них могут быть те, кто задолжал по 400-500 тысяч рублей

Кстати, на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, которым предлагается ввести запрет на отключение у должников холодной воды и водоотведения. По мнению автора-депутата, это "позволит защитить право людей на жизнь и существование в минимально приемлемых санитарно-бытовых условиях".

Самый эффективный метод воздействия на должников, по словам Мамчура, - это ограничение электроснабжения. В этом случае мощности электросети хватает лишь для работы холодильника, чайника, маленькой лампочки. Еще один из действенных способов - передача сведений о должниках в бюро кредитных историй. Это возможно, если житель не погасил задолженность даже после решения суда. Так, в Национальном бюро кредитных историй содержится информация о 28 тысячах должников - физических лиц, общая сумма долга которых - около 1,37 миллиарда рублей, средний размер задолженности - 43 тысячи. "Как показывает практика, около половины неплательщиков погашают задолженность после того, как узнают, что это попало в их кредитные истории", - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Запись о неисполненном решении суда в базе - это фактический запрет на получение последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий.

"В среднем 5% жильцов каждого дома относятся к неплательщикам, - говорит Мамчур. - Но среди них могут быть и те, кто задолжал по 400-500 тысяч рублей, поэтому даже эти 5% могут довести управляющую компанию до банкротства". "Любой гражданин может обратиться в управляющую организацию за соглашением о погашении задолженности, - сообщают в минстрое. - Ему могут предложить оплату в рассрочку или реструктуризацию долга".