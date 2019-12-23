Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Об этом заявил представитель России в этой группе Борис Грызлов.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - цитирует его РИА Новости​​​. Как уточнил Грызлов, вопрос обсуждался в формате видеоконференции.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, сторонам удалось достигнуть договоренности об обмене "при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины". "На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена", - проинформировала она.

Напомним, в начале декабря в Париже прошел первый за три года саммит в формате "нормандской четверки". В итоговом коммюнике говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе лицами "всех на всех" до конца года. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

Ранее ДНР и ЛНР выражали готовность провести обмен в соответствии с решениями саммита, однако до сегодняшнего достичь договоренности не удавалось из-за позиции Киева.