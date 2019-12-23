Накануне состоялся финальный матч женского Кубка России по баскетболу, который проводится под эгидой РФБ. За почетный трофей сражались курское "Динамо" и екатеринбургский УГМК.

Отметим, что накануне встречи, которая прошла в Курске, хозяйки паркета понесли серьезную потерю: команду покинул главный тренер Роберто Иньигес, и финал "динамовки" провели под руководством сербского специалиста Момира Тасича, который также является старшим тренером женской сборной России U20.

Статистика перед решающей битвой за трофей говорила в пользу уральских "лисиц" - УГМК в текущем сезоне не проиграл ни одного матча во внутрироссийских соревнованиях. Единственная осечка была в Евролиге в гостях с рижским ТТТ. Кроме того, ранее УГМК и "Динамо" шесть раз встречались в рамках Кубка страны (два раза в финале) и все шесть побед одержали "лисицы".

Главный матч за Кубок России получился очень зрелищным. Поначалу чуть лучше выглядели девушки из УГМК, однако во второй половине игры курянки встрепенулись и смогли отправить соперниц в нокаут - 84:71. Клуб из Курска в четвертый раз в своей истории заработали престижный трофей. В составе "Динамо" самой результативной стала Эпифания Принц, набравшая 21 очко, в составе УГМК блистала Мария Вадеева, заработавшая 27 баллов.

Разумеется, и.о. главного тренера БК "Динамо" Момир Тасич был очень доволен результатом, о чем сообщил журналистам.

За счет чего смогли переломить ход игры и добиться успеха?

Момир Тасич: Немного изменили защиту. Но тайны не буду раскрывать. Мы еще будем встречаться с этой командой. Но, в принципе, девушки поняли, что они могут. Это самое главное, потому что все на площадке решают они. Мы - тренеры можем чуть-чуть помочь, подсказать, дать направление - куда и что. А так их борьба и желание были с самого начала, но как-то не получалось. Особенно с дальними бросками. Очень медленно возвращались в защиту, а потом, когда начали разбираться... Не только в перерыве и тайм-аутах, но и в самой игре... Это очень опытные игроки. Я сегодня положился на них. Молодым дал мало шансов - согласен. Но это такая ответственная игра!

Сегодня вы стали первым тренером "Динамо", который победил УГМК, да еще и в финале.

Момир Тасич: Я не большой любитель статистики, если честно. Но раз так... Выиграл не я, выиграли девушки. Я им помог победить. Вот и все.

Что касается матча за третье место, то новосибирское "Динамо", как и предполагалось, не смогло оказать серьезного сопротивления оренбургской "На­дежде" - 67:105. В составе гостей лучшими были девушки из сборной России - Альбина Ражева (21 очко), Карина Низамова (15), Ксения Тихоненко (14).