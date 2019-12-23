Римский "Лацио" в пятый раз в истории завоевал Суперкубок Италии, победив действующего чемпиона страны "Ювентус" - 3:1. Матч состоялся в Саудовской Аравии.

Проводить встречу за Суперкубок Италии за пределами этой страны уже давно вошло в привычку. Только за последние десять лет эти матчи трижды проходили в Китае, дважды - Катаре, а теперь очередь дошла до Саудовской Аравии.

Определить фаворита в нынешнем противостоянии было весьма непросто. Хотя, казалось бы, в любом матче с участием "Ювентуса" и другой итальянской команды преимущество априори у "Старой синьоры". Но "Лацио" в последнее время набрал отличную форму. Римляне побеждают в восьми встречах чемпионата страны подряд, причем в одной из них был повержен как раз "Ювентус" (3:1).

Криштиану Роналду и компания вновь оказались бессильны перед натиском "Лацио". Команда Симоне Индзаги объективно была лучше.

- Мы сделали нечто волшебное, так как за две недели дважды одолели "Ювентус". Это просто невероятно, но парни заслужили победу. Они молодцы. Хочу посвятить трофей тем, кто был рядом со мной даже в трудные моменты. Таких людей я никогда не забываю, - отметил главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

К слову, Роналду проиграл первый финал с 2013 года. В мае того года португалец в составе "Реала" уступил "Атлетико" в решающей встрече Кубка Испании. После этого команды Криштиану, будь то на клубном уровне или международном, непременно побеждали. За этот промежуток он завоевал 12 трофеев.