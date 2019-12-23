Ласицкене завоевала очередной титул

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой России. У мужчин в номинации "Лучший легкоатлет" победил Сергей Шубенков.

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года. По итогам голосования делегатов отчетной конференции ВФЛА и голосования болельщиков в социальной сети "ВКонтакте" были определены лучшие легкоатлет и легкоатлетка года.

У женщин лучший стала победительница чемпионата мира в Катаре в прыжках в высоту Мария Ласицкене. На прошедшем турнире она в третий раз в карьере завоевала золото. Всего же за летний сезон она одержала 13 побед, сообщает ТАСС.

У мужчин первенствовал Сергей Шубенков, завоевавший на чемпионате мира в Катаре серебро на дистанции 110 метров с барьерами. Также он стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги и Всемирных военных игр.

Лучшим тренером был признан наставник Ласицкене Геннадий Габрилян. Сильнейшей молодой спортсменкой стала Полина Миллер. Лучшим молодым спортсменом признан Василий Мизинов, ставший вторым на чемпионате мира в Дохе в ходьбе на 20 км.

Награда в номинации "За волю к победе" досталась прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой. Она стала победительницей чемпионата мира в Катаре.