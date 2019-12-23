Лавров: Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса

Запад пытается повесить на Россию вину за чужие ошибки, но Москва не сменит своего внешнеполитического курса. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, глава российского МИД отметил, что в ряде европейских стран появилась концепция "порядка, основанного на правилах", цель которой - подменить общепринятые нормы международного права собственным набором внешнеполитических установок. Причем, этот набор постоянно варьируется в угоду политической конъюнктуре. По мнению Лаврова, таким образом Запад пытается заменить коллективную работу в многосторонних форматах келейными сходками и принимаемые решения навязывать другим государствам.

"Россия как ответственное государство, постоянный член СБ ООН, препятствует воплощению этих деструктивных замыслов", - подчеркнул министр, добавив, что, конечно, многим западным странам такая позиция Москвы не по душе, как и внешняя политика в целом. "Поэтому на нас упорно пытаются повесить вину за чужие ошибки и просчеты, а по сути наказать за самостоятельность и независимость в международных делах", - заключил Лавров.

Глава МИД отметил, что никакое влияние извне не заставит Россию отказаться от отстаивания национальных интересов внешнеполитического курса и защиты принципов международного права. При этом наша страна способна защитить безопасность своих граждан при любом развитии событий, подчеркнул министр.