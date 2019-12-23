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23.12.2019 11:43
Рубрика: Власть

Лавров: Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Запад пытается повесить на Россию вину за чужие ошибки, но Москва не сменит своего внешнеполитического курса. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, глава российского МИД отметил, что в ряде европейских стран появилась концепция "порядка, основанного на правилах", цель которой - подменить общепринятые нормы международного права собственным набором внешнеполитических установок. Причем, этот набор постоянно варьируется в угоду политической конъюнктуре. По мнению Лаврова, таким образом Запад пытается заменить коллективную работу в многосторонних форматах келейными сходками и принимаемые решения навязывать другим государствам.

"Россия как ответственное государство, постоянный член СБ ООН, препятствует воплощению этих деструктивных замыслов", - подчеркнул министр, добавив, что, конечно, многим западным странам такая позиция Москвы не по душе, как и внешняя политика в целом. "Поэтому на нас упорно пытаются повесить вину за чужие ошибки и просчеты, а по сути наказать за самостоятельность и независимость в международных делах", - заключил Лавров.

Глава МИД отметил, что никакое влияние извне не заставит Россию отказаться от отстаивания национальных интересов внешнеполитического курса и защиты принципов международного права. При этом наша страна способна защитить безопасность своих граждан при любом развитии событий, подчеркнул министр.

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