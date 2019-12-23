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23.12.2019 23:19
Рубрика: Спорт

Краснодарское выдержанное

"Локомотив-Кубань" обыграл "Химки" в Единой лиге
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8048)
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся центральный матч тура - подмосковные "Химки" на своей площадке принимали краснодарский "Локомотив-Кубань".
Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории "Химок". Фото: VTB LEAGUE Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории "Химок". Фото: VTB LEAGUE
Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории "Химок". Фото: VTB LEAGUE

Оба клуба традиционно являются законодателями мод в отечественном баскетболе, и матчи между ними всегда проходят в упорной борьбе. Скажем, в прошлом регулярном чемпионате команды провели два напряженных поединка, обменявшись выездными победами - 84:82 в Химках и 87:83 в Краснодаре.

Перед игрой специалисты также вспоминали, что клуб под руководством вернувшегося на Кубань Евгения Пашутина, впервые за время выступления в Еврокубке не смог пробиться в Топ-16. Разумеется, игроки жаждали реабилитироваться в глазах болельщиков за эту неудачу.

Ну а "Химки" не только весьма недурно играют в Евролиге, но и показывают отличный результат в чемпионате Единой лиги. До вчерашнего дня команда Римаса Куртинайтиса и вовсе не проигрывала, одержав 11 побед!

Фото: Пресс-служба РФБ
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Собственно сама игра полностью оправдала ожидания любителей баскетбола и получилась захватывающей. В первой четверти более меткими оказались гости - 23:19. Кубанцы были точнее и настырнее и во второй десятиминутке, что позволило им уйти на перерыв при счете - 46:40 в свою пользу.

Отметим, что Алексей Швед по ходу четверти стал самым результативным игроком в истории "Химок" (если брать международные и внутрироссийские встречи команды). Он опередил Виталия Фридзона, который с 4678 очков в 466 матчах теперь уже второй. К слову, Фридзон, который ныне играет за "Локо", во вчерашнем матче принять участие не смог из-за травмы.

Но "Химки" совершенно не собирались прерывать свою впечатляющую беспроигрышную серию. Получив в большом перерыве внятные инструкции от Куртинайтиса, "желто-синие" бросились в погоню. И во многом стараниями Энтони Гилла, который в третьем игровом отрезке выделялся на площадке, смогли выйти вперед - 68:57.

В решающей четверти соперники напоминали боксеров в решающем раунде. Команды обменивались "ударами", но при этом оба бойца крепко стояли на ногах, не собираясь признавать поражение. Более крепкие нервы оказались у баскетболистов из Краснодара. Кубанцы играли феерично, что в итоге позволило команде Пашутина добиться победы - 94:89. Самыми результативными на площадке стали Швед у "Химок" с 22 очками и Уилл Каммингс у "Локо" - 19 баллов.

Результаты остальных матчей тура: "Парма" (Пермский край) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 68:75, БК "Нижний Новгород" - "Енисей" (Красноярск) - 104:101, "Калев" (Эстония) - ЦСКА - 50:91, "Зелена-Гура" (Польша) - "Астана" (Казахстан) - 78:81, "Автодор" (Саратов) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 66:109. В чемпионате лидируют: "Химки" - 11 побед - 1 поражение, ЦСКА - 9-3, "Локомотив-Кубань" - 7-4, УНИКС (Казань) - 6-4, "Енисей" - 5-4.

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