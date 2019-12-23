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23.12.2019 15:25
Рубрика: Власть

Матвиенко подвела итоги осенней сессии Совфеда

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации завершил осеннюю сессию, рассмотрев на последнем заседании более 90 вопросов повестки.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

"Я думаю, 2019 год запомнится нам системной работой по выполнению задач, поставленных президентом в "майском" указе", - сказала председатель палаты Валентина Матвиенко, подводя итоги сессии. "Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации Послания Федеральному Собранию. Членами Совета Федерации, самостоятельно и совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесенных, стали законами", - перечислила она.

Фото: iStock
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Глава Совфеда отметила работу парламентариев по социальным и бюджетным вопросам, среди достижений она упомянула введение раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. "Это значит, что субъекты Федерации уже в декабре смогут заключать соглашения и с января начинать конкурсные процедуры и организовать работу по реализации в том числе национальных проектов", - подчеркнула спикер.

"Следующий год объявлен Годом памяти и славы. Намечен целый ряд знаковых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - напомнила Матвиенко. Одно из первых событий года пройдет в конце января в Совфеде - VIII Рождественские парламентские встречи на тему "Великая Победа: наследие и наследники".

Спикер поручила сенаторам в своих регионах встретиться с ветеранами, узнать, кто из них в чем нуждается, и оперативно оказать помощь.

По итогам работы палаты за год составлен аналитический доклад. "Прошу вас использовать этот материал для ваших отчетов в регионах, встреч с гражданами, общественными организациями, политическими партиями. Очень важно информировать наше общество о том, над чем мы трудились и чего добились", - сказала Матвиенко.

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Она также дала коллегам задание на праздники: "послушать людей, с тем, чтобы мы могли учесть их пожелания, их предложения в нашей законодательной деятельности в весеннюю сессию". "Надеюсь, что по окончании каникул на нашей "разминке" вы озвучите те актуальные вопросы, которые волнуют людей в ваших субъектах", - добавила председатель СФ.

Она поздравила коллег с наступающим Новым годом и пригласила по окончании заседания спуститься в фойе, чтобы послушать выступление Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Затем сенаторы выпьют по бокалу шампанского в честь завершения сессии и наступающих праздников.

Следующее заседание Совета Федерации состоится 22 января 2020 года.

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