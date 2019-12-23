Матвиенко подвела итоги осенней сессии Совфеда

Совет Федерации завершил осеннюю сессию, рассмотрев на последнем заседании более 90 вопросов повестки.

"Я думаю, 2019 год запомнится нам системной работой по выполнению задач, поставленных президентом в "майском" указе", - сказала председатель палаты Валентина Матвиенко, подводя итоги сессии. "Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации Послания Федеральному Собранию. Членами Совета Федерации, самостоятельно и совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесенных, стали законами", - перечислила она.

Глава Совфеда отметила работу парламентариев по социальным и бюджетным вопросам, среди достижений она упомянула введение раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. "Это значит, что субъекты Федерации уже в декабре смогут заключать соглашения и с января начинать конкурсные процедуры и организовать работу по реализации в том числе национальных проектов", - подчеркнула спикер.

"Следующий год объявлен Годом памяти и славы. Намечен целый ряд знаковых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - напомнила Матвиенко. Одно из первых событий года пройдет в конце января в Совфеде - VIII Рождественские парламентские встречи на тему "Великая Победа: наследие и наследники".

Спикер поручила сенаторам в своих регионах встретиться с ветеранами, узнать, кто из них в чем нуждается, и оперативно оказать помощь.

По итогам работы палаты за год составлен аналитический доклад. "Прошу вас использовать этот материал для ваших отчетов в регионах, встреч с гражданами, общественными организациями, политическими партиями. Очень важно информировать наше общество о том, над чем мы трудились и чего добились", - сказала Матвиенко.

Она также дала коллегам задание на праздники: "послушать людей, с тем, чтобы мы могли учесть их пожелания, их предложения в нашей законодательной деятельности в весеннюю сессию". "Надеюсь, что по окончании каникул на нашей "разминке" вы озвучите те актуальные вопросы, которые волнуют людей в ваших субъектах", - добавила председатель СФ.

Она поздравила коллег с наступающим Новым годом и пригласила по окончании заседания спуститься в фойе, чтобы послушать выступление Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Затем сенаторы выпьют по бокалу шампанского в честь завершения сессии и наступающих праздников.

Следующее заседание Совета Федерации состоится 22 января 2020 года.