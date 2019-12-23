Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключает возобновления контактов с украинским коллегой. При инициативе из Киева Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций.

"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - сказал глава российского правительства в беседе с журналистами. Он напомнил, что при всех попытках прервать отношения с нашей страной Россия остается для Украины крупнейшим рынком и торговым партнером. Даже сохраняющиеся объемы сотрудничества значимы для обеих сторон.

Необходимость договариваться по газу заставила отдельных членов украинского кабмина вести диалог со своими российскими коллегами. На уровне премьеров контактов пока не намечается, заявил Медведев, но он их не исключает: "Хотят - пожалуйста".