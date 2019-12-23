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23.12.2019 18:36
Рубрика: Власть

Тарифы на двоих

Дмитрий Медведев поручил следить за выполнением решений по транзиту газа через Украину
Текст: Владимир Кузьмин
Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, теперь нужно следить за их исполнением.
Глава правительства назвал сан-кции США по "Северному потоку-2" противоречащими принципам международной торговли и призвал подумать об ответных мерах. Фото: РИА Новости Глава правительства назвал сан-кции США по "Северному потоку-2" противоречащими принципам международной торговли и призвал подумать об ответных мерах. Фото: РИА Новости
Глава правительства назвал сан-кции США по "Северному потоку-2" противоречащими принципам международной торговли и призвал подумать об ответных мерах. Фото: РИА Новости

В выходные было объявлено о принципах газового сотрудничества с Украиной с 1 января следующего года и условиях их достижения. "Очевидно, что это компромисс, который нужно было найти", - заявил Медведев в понедельник на совещании со своими заместителями. "Результаты были названы, тем не менее их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике", - подчеркнул премьер.

Фото: Максим Никитин/ТАСС
Стали известны подробности условий транзита газа в Европу через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак напомнил, что договоренности необходимо исполнить до 29 декабря. Только после этого компании двух стран могут вести переговоры о прямых поставках газа Украине, подчеркнул он, опровергнув тем самым ранее звучавшие сообщения о пяти подписанных контрактах. "Договорились после Нового года, после того как все вопросы будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - рассказал зампред правительства. Он также особо выделил, что на следующие пять лет строго зафиксирована плата "Газпрома" "Нафтогазу Украины" за оказание агентских услуг при транспортировке газа в Европу. "Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - пояснил Козак.

Один из пунктов договоренностей - выплата "Газпромом" почти 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража. "Бессмысленно сейчас анализировать, каким образом принимались те или иные судебные решения, - считает Дмитрий Медведев. - Мы исходим из того, что эти судебные решения приняты уполномоченным на тот момент стокгольмским арбитражным институтом. Хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики, и это было зафиксировано, по сути, непосредственно в тексте". Но позиция Москвы такова, что вердикт вынесен компетентным судом и поэтому подлежит исполнению.

На следующие пять лет строго зафиксирована плата "Газпрома" "Нафтогазу Украины" за оказание агентских услуг при транспортировке газа в Европу

Теперь в руководстве страны рассчитывают, что надлежащим образом будут исполняться и решения других иностранных судов по спорам, истцом в которых выступает Москва. "Я имею в виду прежде всего спор, касающийся возврата госкредита выданного государству Украина", - напомнил председатель российского правительства о трех миллиардах долларов.

За газовым сотрудничеством между Россией и Европой внимательно следят и из другого полушария, но делают это весьма своеобразно. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него включили положения о санкциях против компаний, участвующих в проекте прокладки морского газопровода из России в Германию. После этого трубоукладчики швейцарской компании Allseas остановили работы на последнем участке, когда оставалось проложить чуть больше ста километров магистрали. "Это методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли", - охарактеризовал ситуацию глава российского правительства. По его словам, США бьют по интересам многих стран Европы, о чем уже высказывалось их руководство. "В этом нет ничего удивительного, но тем не менее просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения", - распорядился он.

Фото: iStock
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Глава правительства в ходе совещания также сообщил о продлении эксперимента с системой tax free. Она заработала в России 1 января 2018 года и сейчас действует в 13 регионах страны. Иностранцы могут вернуть себе НДС с приобретенных товаров, если в течение одного дня потратили на них не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформили чеки. "Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса: к 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три. Это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - рассказал Дмитрий Медведев. Кроме того, в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля субъектов Федерации. В 2018 году, по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, по tax free оформлено около 42 тысяч чеков. За 11 месяцев уходящего года их количество увеличилось на 35 процентов, общий оборот товаров составил около 17 миллиардов рублей.

Правительство намерено упростить иностранцам правила пользования системой, переведя документооборот из бумажного в электронный вид. По словам Антона Силуанова, в первой половине следующем году для этого планируется принять необходимые нормативные акты.

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