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23.12.2019 15:08
Рубрика: Власть

Медведев прокомментировал договоренности по газу с Украиной

Текст: Владимир Кузьмин
Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он считает теперь бессмысленными обсуждения, как выносилось решение по долгу в Стокгольмском арбитражном суде. Оно должно выполняться, и, рассчитывает глава правительства, таким же надлежащим образом будет исполнен будущий вердикт суда в Лондоне по долгу Украины за выданный госкредит.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

В выходные было объявлено о достижении всех договоренностей по газовому сотрудничеству с Украиной с 1 января следующего года. "Очевидно, что это компромисс, который нужно было найти", - заявил Медведев на совещании со своими заместителями.

Теперь их необходимо закрепить в конкретные соглашения, подчеркнул он: "Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике".

Фото: iStock
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Один из пунктов договоренностей - выплата "Газпромом" почти 3 миллиардов долларов по решению стокгольмского арбитража. "Бессмысленно сейчас анализировать, каким образом принимались те или иные судебные решения, - сказал премьер-министр. - Мы исходим из того, что эти судебные решения приняты уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом. Хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики, и это было зафиксировано, по сути, непосредственно в тексте". Но председатель правительства России исходит из того, что вердикт вынесен компетентным судом и поэтому подлежит исполнению.

Заняв такую позицию, Россия рассчитывает, что надлежащим образом будут исполняться и решения других иностранных судов по спорам, истцом в которых выступает Москва. "Я имею в виду, прежде всего, спор, касающийся возврата госкредита выданного государству Украина", - пояснил Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Переговоры с Украиной по газу

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