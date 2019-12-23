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"Мегафон" подарит бесплатный роуминг при бронировании на Booking.com

Текст:   Антон Благовещенский
23.12.2019,  
12:29
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оператор "Мегафон" совместно с сервисом бронирования Booking.com проводят акцию, в рамках которой пользователи, забронировавшие отель, получат бесплатный доступ в интернет и звонки в роуминге.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно забронировать и оплатить отель на специальной странице, а также указать номер телефона, который будет использоваться в поездке. Каждый день бронирования абоненту будет доступен гигабайт мобильного интернета и час звонков (входящих и исходящих на российские номера).

Россияне потратили в 2019 году на интернет-покупки более 2 трлн рублей

К проекту, который в компании называют долгосрочным, подключены около миллиона отелей в 130 странах мира.

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