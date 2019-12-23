МИД: Решение Греции о выдаче в США россиянина Винника неприемлемо

Решение Греции по выдаче гражданина России Александра Винника США - лукавство, при его принятии не были учтены аргументы Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что в Афины поступило три запроса: российский, американский и французский. Министр иностранных дел Греции обещал Москве внимательно изучить аргументы российской стороны с учетом изменений, внесенных в греческое законодательство. Однако, вопреки своему обещанию, греческая сторона ничего не сообщила Москве и приняла решение об экстрадиции россиянина во Францию, США и Россию, в такой последовательности. Париж от запроса на экстрадицию отказывается, поэтому Винник должен будет отправиться в Соединенные Штаты.

"Мы считаем это абсолютно неприемлемым подходом наших греческих коллег, коллег, которые обещали вникнуть, хочу подчеркнуть, в предоставленные нами дополнительные факты", - добавил Лавров.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство находится в тесном контакте с греческими коллегами и настаивают на проведении дополнительных действий по рассмотрению заявки России.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Греция готовит выдачу Александра Винника в Соединенные Штаты. Греческие власти задержали Винника по запросу США в июле 2017 года, Вашингтон его подозревают в якобы организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов.