Михаил Мишустин рассказал, за счет чего растут налоговые поступления

За 11 месяцев 2019 года налоговые поступления в консолидированный бюджет России достигли 20,4 трлн рублей. Это на 1,1 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Перечисления в федеральный бюджет составили 11,2 трлн рублей - плюс 0,5 трлн рублей к предыдущему году. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. По его словам, основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы. На 17% их увеличение обеспечило совершенствование налогового администрирования.

С января 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 330 тысяч человек

Рост налоговых поступлений продолжается, несмотря на снижение цен на нефть и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Драйверами роста выступают наиболее сложные в администрировании налоги - НДС и налог на прибыль. Поступления по ним с января по ноябрь увеличились почти на 1 трлн рублей. Сборы по налогу на прибыль организаций достигли 4,2 трлн рублей - рост почти на 0,5 трлн рублей, или на 11,3%. НДС прибавил 3,6 трлн рублей - на 0,5 трлн рублей, или почти на 15,4% больше, чем годом ранее. По НДФЛ поступления превысили 3,4 трлн рублей - рост 8,0%, или на 252 млрд рублей к 2018 году.

"Если смотреть тренды за последние 5 лет, то при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, увеличились в 1,4 раза", - подчеркнул Михаил Мишустин. Основное влияние на рост поступлений продолжают оказывать меры по обелению экономики, отметил глава ФНС.

Удельный вес сомнительных операций, которые полностью контролируются АСК НДС-2 (система, позволяющая точно определять налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами и не допускать неправомерных вычетов по налогу на добавленную стоимость), остаются на минимальном уровне - 0,52%. Это самый низкий показатель в мире и за время работы АСК НДС. В результате совместной работы с Росфинмониторингом и ЦБ ФНС удалось сократить количество фирм-однодневок. Сейчас их удельный вес составляет 3,2% (или 120 тысяч организаций). Это новый исторический минимум - еще в начале 2016 года их насчитывалось 1,6 млн (или 34%), напомнил Михаил Мишустин.

На фоне роста налоговых поступлений продолжает снижаться число налоговых проверок бизнеса. Сегодня проверяются 2 налогоплательщика из 1000. В малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) - еще меньше: 1 из 5000, сообщил Мишустин. Современные методы налогового администрирования снижают нагрузку на налогоплательщиков, позволяя практически отказаться от традиционных форм проверок и создать условия, в которых уклонение от уплаты налогов становится невыгодным, сказал глава ФНС.

В июле 2019 года в России завершился третий этап реформы контрольно-кассовой техники. На новый порядок применения онлайн-касс перешли еще более 450 тысяч налогоплательщиков (376 тысяч ИП и 78 тысяч юрлиц). Это представители сферы услуг, транспорта, малой торговли и общепита, без наемных работников. Сейчас около 1,5 млн налогоплательщиков применяют более 3,2 млн онлайн-касс. Реформа ККТ позволила заметно снизить административную нагрузку на бизнес. В первую очередь за счет ликвидации девяти форм кассовой отчетности. Теперь ФНС выступила с инициативой об отмене в 2020 году отчетности для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом доходы и применяющих контрольно-кассовую технику. Это должно произойти с 1 июля.

Налоговые органы станут самостоятельно формировать налогооблагаемую базу и рассчитывать налог на основе фискальных документов, поступающих через онлайн-кассы. Налогоплательщики будут получать в электронном виде только ежемесячное уведомление об уплате налога. По экспертным оценкам, на новый порядок перейдут не менее 800 тысяч представителей бизнеса.

Эксперимент

Миллиард от самозанятых

Михаил Мишустин подвел промежуточные итоги эксперимента по налоговому режиму для самозанятых. С января 2019 года в этом качестве зарегистрировались 330 тысяч человек. Более 67% ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности. Количество чеков, пробитых через мобильное приложение "Мой налог", которое ФНС разработала специально для самозанятых, превысило 37,5 млн. Средний размер чека составил чуть больше одной тысячи рублей. Суммарный доход зарегистрированных самозанятых за неполный год действия эксперимента достиг 40,4 млрд рублей. Они уплатили 1,06 млрд рублей налога.

"Система, которую мы сделали для самозанятых, хороший пример бесконтактного налогового администрирования, а мобильное приложение - прообраз будущего администрирования налога на доходы физлиц", - подчеркнул Михаил Мишустин. В числе наиболее популярных видов деятельности самозанятых - перевозка пассажиров (18%), репетиторство (18%), сдача квартир в аренду (9,8%), консультирование (8,5%), строительство (7%), маркетинг и реклама (4,8%). В 2019 году в эксперименте принимали участие 4 региона страны. С 1 января к ним присоединятся еще 19 территорий.