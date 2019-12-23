Минэкономразвития запустило новую версию официального сайта

Минэкономразвития в тестовом режиме запустило новую версию сайта economy.gov.ru.

"Мы проработали и структурировали весь контент министерства для простого и понятного восприятия информации на новой версии сайта", - отмечается в сообщении ведомства.

Самый яркий элемент сайта - слайдер-навигатор для поиска приоритетных направлений деятельности министерства.

На сайте появились новые сервисы: лента макроэкономических показателей для аналитиков; электронная аккредитация СМИ для журналистов (при публикации анонсов); анкетирование и опросы для экспертов; проверка статуса отправленного через сайт обращения и отправка заявки для записи на личный прием для граждан (запись будет доступна после публикации графиков приема); оценка качества материалов для активных пользователей сайта.