Минкомсвязь рассказала об итогах первых учений по "устойчивому Рунету"

В России завершились первые учения в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Они прошли успешно: органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

Учения продолжались несколько дней. Они охватили Москву, Ростов, Владимир и ряд других территорий. В них участвовали Минкомсвязь, Роскомнадзор, МЧС, представители силовых ведомств, операторы связи.

По словам Соколова, в ходе учений были отработаны несколько групп сценариев. Первый был связан с проверкой целостности и устойчивости функционирования Сети на территории России при возникновении внешних негативных факторов. Второй блок объединил отработку обеспечения мер безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, в случае попытки перехвата их трафика, sms, данных о геолокации.

Также были исследованы риски и уязвимости устройств интернета вещей, реализованных на различных технологиях, в том числе при использовании на объектах критической информационной инфраструктуры, сказал Соколов.

"Кроме того, вместе с МЧС России мы оценивали уровень межведомственной координации при проведении ремонтно-восстановительных работ на сетях связи в результате ЧС и стихийных бедствий", - сообщил замглавы Минкомсвязи.

В рамках закона о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября) в России создается независимая инфраструктура Сети. Она должна обеспечить ее нормальное функционирование при любых обстоятельствах - природных и техногенных внешних воздействиях.