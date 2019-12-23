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23.12.2019 18:54
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь рассказала об итогах первых учений по "устойчивому Рунету"

Текст: Юлия Кривошапко
В России завершились первые учения в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Они прошли успешно: органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Учения продолжались несколько дней. Они охватили Москву, Ростов, Владимир и ряд других территорий. В них участвовали Минкомсвязь, Роскомнадзор, МЧС, представители силовых ведомств, операторы связи.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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По словам Соколова, в ходе учений были отработаны несколько групп сценариев. Первый был связан с проверкой целостности и устойчивости функционирования Сети на территории России при возникновении внешних негативных факторов. Второй блок объединил отработку обеспечения мер безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, в случае попытки перехвата их трафика, sms, данных о геолокации.

Также были исследованы риски и уязвимости устройств интернета вещей, реализованных на различных технологиях, в том числе при использовании на объектах критической информационной инфраструктуры, сказал Соколов.

"Кроме того, вместе с МЧС России мы оценивали уровень межведомственной координации при проведении ремонтно-восстановительных работ на сетях связи в результате ЧС и стихийных бедствий", - сообщил замглавы Минкомсвязи.

В рамках закона о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября) в России создается независимая инфраструктура Сети. Она должна обеспечить ее нормальное функционирование при любых обстоятельствах - природных и техногенных внешних воздействиях.

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