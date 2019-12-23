Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.

Это прописано в плане-графике министерства в базе данных СПАРК.

Ведомство до 15 декабря 2021 года потратит 14,867 миллиарда рублей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением.

В Минпромторге РБК, нашедшем информацию о финансировании проекта, данные подтвердили.

Разработка обновленного самолета - часть госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". Единственным разработчиком и производителем суперджетов являются "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).