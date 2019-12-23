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23.12.2019 18:57
Рубрика: Общество

Больше двух не собираться

Минздрав разработал общие правила посещения больных в стационарах
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Минздрав разместил для общественного обсуждения правила посещения больных, находящихся в стационарах, родственниками. В новой редакции правил появилось условие, что к больному одновременно могут прийти не более двух его родственников или знакомых.
Главное правило посещения больных - не навреди! Фото: monkeybusinessimages/istock Главное правило посещения больных - не навреди! Фото: monkeybusinessimages/istock
Главное правило посещения больных - не навреди! Фото: monkeybusinessimages/istock

Минздрав уже несколько раз корректировал общие требования к организации посещения больных. Так, в предыдущей редакции, которая была представлена на общественное обсуждение, предлагалось пускать к больным, в том числе и находящимся в реанимации, не только из самых близких людей, но и соседей, приятелей, коллег по работе и т.д.

В больничные палаты нельзя будет приносить музыкальные инструменты, а также приходить большой компанией

Категорически нельзя было приходить посетителям с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не разрешалось в присутствии пациента распивать спиртные напитки и курить. В новой редакции ничего этого нет, зато уточнено, что руководство медучреждения определяет специальные места для посещения пациентов. Например, это может быть палата, зал, холл, коридор или рекреация, прилегающая к медицинской организации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Минздрав выписал единые правила для электронных больничных

В местах посещения должны быть созданы комфортные условия - установлены диваны, стулья. Посещение пациента осуществляется с учетом его состояния и личного согласия, соблюдения противоэпидемического режима и интересов персонала клиники.

Если пациент находится без сознания, в тяжелом состоянии, в том числе и в палате интенсивной терапии, решение о его посещении принимает завотделением. Нельзя приходить к пациентам, находящимся в боксированных отделениях и палатах, а также во время карантина. Также запрещено использовать в палате музыкальные инструменты и другие громкие средства.

Одновременное в палате может находиться не более двух посетителей одного пациента. Кому-то такое ограничение может показаться дискриминацией, но, как пояснила "РГ" директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, в такой норме есть рациональное зерно. "Делается это для усиления эпидемического контроля - для блага самих пациентов и их посетителей. Люди же в больницах и так находятся с ослабленным иммунитетом, поэтому очень восприимчивы к вирусам. А, представляете, когда к человеку ввалится целая толпа посетителей. Кто-то из визитеров может чем-то болеть или быть переносчиком инфекции. Это может усугубить состояние больного. Поэтому минздрав все правильно делает, ограничивая число посетителей одновременно. Люди должны к этому относиться с пониманием. В конце концов родственники и близкие люди могут как-то договориться между собой и посещать больного по очереди", - отмечает она. Акцент

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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