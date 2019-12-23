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23.12.2019 20:29
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России по хоккею разгромила словаков перед стартом ЧМ

Текст: Максим Домчев

Молодежная сборная России по хоккею в заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мира со счетом 9:1 разгромила команду Словакии.

После победы над Казахстаном российская команда отправилась в Словакию, где в Жилине провела матч против сборной этой страны. В воротах сборной России занял место Ярослав Аскаров и пока наставник россиян так и не дал ответа кто же из трех голкиперов команды станет основным (в Чехию на ЧМ также поехали Амир Мифтахов и Даниил Исаев).

Фото: РИА Новости
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Уже в стартовом периоде команда Брагина сняла вопросы о победителе. Александр Романов, Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов сделали преимущество более чем солидным. Впрочем повод для нагоняя от тренерского штаба россияне все же дали. В одной из атак словаки выскочили вдвоем против вратаря и смогли размочить счет.

Во втором периоде Максим Грошев, Никита Александров и Дмитрий Воронков сделали перевес в счете неприличным для хозяев. Однако на этом россияне не остановились и еще дважды забили в третьем периоде. Соколов оформил дубль, а точку в матче поставил Василий Подколзин.

Также по договоренности команды сыграли овертайм 3 на 3 и пробили серию буллитов. Подопечные Брагина победили и тут.

26 декабря сборная России проведет стартовый матч чемпионата мира против Чехии.

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