Мультфильм "Умка на елке" появился в Сети

К 50-летию мультфильма "Умка" "Союзмультфильм" выпустил новую серию, которая стала завершением трилогии о приключениях белого медвежонка и его друга мальчика-чукчи. Мультфильм появился 23 декабря на официальном YouTube-канале киностудии.

"В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой", - цитирует ТАСС пресс-службу "Союзмультфильма". Мультфильм режиссера Александра Воробьева, наполненный новогодней атмосферой, расскажет детям и напомнит их родителям о важности семьи и искренней дружбы.

Художником-постановщиком новой серии стал Петр Захаров, а сценаристом выступила Мария Богданова. Умку и его друга в мультфильме озвучила актриса дубляжа Лариса Брохман, а "Колыбельную медведицы" исполнила народная артистка России Лариса Долина.

Справка "РГ"

Мультфильмы "Умка" и "Умка ищет друга", созданные режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым, получили огромную популярность благодаря не только трогательному и поучительному сюжету, но и запоминающейся музыке. Они вышли на экраны в 1969 и 1970-х годах. Впервые песню "Колыбельная медведицы" на музыку композитора Евгения Крылатова исполнила Аида Ведищева.