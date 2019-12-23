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Рубрика: В мире

На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя

Не менее девяти человек стали жертвами отравления некачественным алкоголем на Филиппинах. Еще свыше 100 пострадавших обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Им оказывают помощь в больнице Манилы.

Фото: REUTERS/VINCENT YAJ MAKIPUTIN
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По словам мэра города Рисаль (провинция Лагуна), где проживали восемь из девяти погибших, все жертвы отравления употребляли традиционную филиппинскую кокосовую водку ламбаног, пишет РИА Новости, ссылаясь на CNN Philippines.

Губернатор провинции Рамиль Эрнандес сообщил, что продажа подозрительного спиртного напитка сейчас временно приостановлена. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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