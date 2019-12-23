На шоссе в пригороде Детройта обнаружена ядовитая смесь, вызывающая рак

На шоссе в пригороде Детройта был обнаружена зеленая жидкость, которая вытекала из канализации. Местные власти заблокировали опасный участок дороги и призвали федеральные агентства провести расследование чрезвычайной ситуации.

В ходе экспертизы выяснилось, что в таинственной жидкости содержится химический шестивалентный хром, а сама смесь вытекает из местного химического предприятия, сообщила полиция штата Мичиган в Twitter.

Согласно данным Управления по безопасности и охране труда США, шестивалентный хром обычно образуется в ходе промышленных процессов, таких как гальваническое покрытие, и вызывает рак. Химическое вещество может спровоцировать онкологические заболевания дыхательной системы, почек, печени, кожи, а также привести к частичной потере зрения.

Опасное вещество просочилось из подвального помещения местного предприятия в землю и вошло в канализацию, стекавшую на автостраду. Если бы жидкость не была обнаружена, она могла бы попасть в озеро Сент-Клер, входящее в систему Великих Озер, уточнила представитель департамента коммунальных служб округа Макомб Кэндис Миллер. По ее словам, план утилизации опасного химического вещества заключается в том, чтобы используя экскаватор, выкопать затвердевшие отходы и поместить их в безопасный контейнер.

Чиновники местной администрации заявили в интервью филиалу CNN - WDIV-TV, что на весь процесс очистки уйдет несколько дней, так как в этом районе много глины, куда уже просочилось вещество.

Как уточняет The Associated Press, шестивалентный хром, также известный как хром-6, является химическим веществом, которое упоминалось в популярном фильме 2000 года "Эрин Брокович". Снимавшаяся в нем Джулия Робертс сыграла главную роль правозащитницы, которая помогла активистам-экологам подать в суд на калифорнийскую компанию за выброс этого опасного канцерогенного вещества в воду.